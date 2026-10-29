"Перерезает ванты": РФ создала специальный боеприпас для атаки мостов, — "Флеш"

После ударов российских террористов по мостам в Киеве некоторые из них начали затягивать антидроновыми сетками. Но это вряд ли поможет их защитить, поскольку РФ изучает опыт предыдущих ударов и усовершенствует поражающие элементы.

Такое мнение в беседе с "Телеграфом" выразил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, российские дроны со специальной кумулятивной боевой частью могут угрожать вантам, на которых держатся конструкции. Сами же сетки не спасут ситуацию:

"К сожалению, мы все понимаем, что это неэффективно. Лучше что-то делать, чем ничего не делать, но если мы говорим о последних ударах баллистики по мостам, то никакие сетки не могут помочь. Если посмотреть, как сделаны эти сетки, я вообще не понимаю их назначение, потому что они установлены очень ограниченно".

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Он отметил, что возле сетей стояли турели и мобильные огневые группы.

"Возможно, сетки были нужны, чтобы какой-то "Шахед" не попал в турель, и это лучше, чем ничего. Но когда все убрали, это осталось только сетки, а остались только сетки, а остались только сетки, это выглядит очень странно", — считает Бескрестнов.

Оптимальный способ защитить мосты — не дать дронам вообще долететь до них:

"Лучшая защита — это экипажи со "Стингерами". Но это очень дорого, и в городе это делать опасно, к сожалению. Лучший способ защиты — сделать так, чтобы "Шахед" вообще не долетал до мостов. Если сбить его у моста, горящий "Шахед" может попасть в жилой дом или сдетонировать, а это очень опасно".

В данным момент альтернативы турелям нет.

"Мы сейчас устанавливаем турели, понимаем, что такая турель работает на расстоянии приблизительно 1–1,5 км, не дальше. Будем надеяться, что турель будет сбивать "Шахед", когда он будет атаковать мост. А в последнее время они пытались атаковать не мост, а машину "Гепард", которая его защищала".

Поскольку несущие конструкции мостов обладают запасом мощности, противник может изменить точку удара.

"Россия создала специальную кумулятивную боевую часть, которая перерезает ванты мостов. И они уже пытались это сделать. Они показали, как этой специальной боевой частью атаковали электрическую опору", — сказал советник президента.

Поэтому не исключено, что они могут атаковать сами ванты, а это — риск разрушения моста.

"Если мы говорим о мостах, которые держатся на вантовой системе, это их слабое место. Разрушить обычный мост — проблема. Все помнят Антоновский мост в Херсоне. Сколько его атаковали, чем только не атаковали, КАБами — и он очень долго держался, потому что мост имеет запас прочности", — пояснил эксперт.

Напомним, Бескрестнов заявил, что РФ масштабировала производство реактивных дронов.

Также сообщалось, какой может быть альтернатива мостам через Днепр.