"Перерізає ванти": РФ створила спеціальний боєприпас для атаки мостів, — "Флеш"

Після ударів російських терористів по мостах у Києві деякі з них почали накривати антидроновими сітками. Але це навряд чи допоможе їх захистити, оскільки РФ аналізує досвід попередніх ударів і вдосконалює засоби ураження.

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, російські дрони зі спеціальною кумулятивною боєголовкою можуть становити загрозу для вантів, на яких тримаються конструкції. Самі ж сітки не врятують ситуацію:

"На жаль, ми всі розуміємо, що це неефективно. Краще щось робити, ніж нічого не робити, але якщо ми говоримо про останні балістичні удари по мостах, то жодні сітки не можуть допомогти. Якщо подивитися, як зроблені ці сітки, я взагалі не розумію їхнього призначення, тому що вони встановлені дуже обмежено".

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Він зазначив, що біля мереж стояли турелі та мобільні вогневі групи.

"Можливо, сітки були потрібні, щоб якийсь "Шахед" не потрапив у турель, і це краще, ніж нічого. Але коли все прибрали, залишилися лише сітки, — це має дуже дивний вигляд", — вважає Бескрестнов.

Найоптимальніший спосіб захистити мости — не дати дронам взагалі долетіти до них:

"Найкращий захист — це екіпажі зі "Стінгерами". Але це дуже дорого, і в місті це робити небезпечно, на жаль. Найкращий спосіб захисту — зробити так, щоб "Шахед" взагалі не долітав до мостів. Якщо збити його біля мосту, палаючий "Шахед" може впасти на житловий будинок або вибухнути, а це дуже небезпечно".

Наразі альтернативи турелям немає:

"Зараз ми встановлюємо турелі, розуміємо, що така турель діє на відстані приблизно 1–1,5 км, не далі. Будемо сподіватися, що турель збиватиме "Шахед", коли він атакуватиме міст. А останнім часом вони намагалися атакувати не міст, а машину "Гепард", яка його захищала".

Оскільки несучі конструкції мостів мають запас міцності, противник може змінити точку удару.

"Росія створила спеціальний кумулятивний бойовий заряд, який перерізає ванти мостів. І вони вже намагалися це зробити. Вони продемонстрували, як цим спеціальним бойовим зарядом атакували електричну опору", — сказав радник президента.

Тому не виключено, що вони можуть атакувати самі ванти, а це — ризик руйнування мосту.

"Якщо ми говоримо про мости, що тримаються на вантовій системі, то це їхнє слабке місце. Зруйнувати звичайний міст — це проблема. Усі пам’ятають Антонівський міст у Херсоні. Скільки його атакували, чим тільки не атакували, КАБами — і він дуже довго тримався, бо міст має запас міцності", — пояснив експерт.

Нагадаємо, Бескрестнов заявив, що РФ розширила виробництво реактивних дронів.

Також повідомлялося, якою може бути альтернатива мостам через Дніпро.