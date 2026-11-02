Росіяни знайшли спосіб глушити Starlink на великих територіях: що відомо про нову загрозу, — "Флеш"

Російські війська активно нарощують кількість комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ), спрямованих проти супутникового зв’язку, намагаючись порушити роботу терміналів Starlink уздовж лінії фронту та на окупованих територіях.

Радник із питань розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, розповів про те, як ворог маскує це обладнання, та назвав ключові ознаки, за якими його можна виявити.

За словами експерта, сучасні комплекси РЕБ для протидії супутниковому зв’язку діють у радіусі, що охоплює приблизно 25 квадратних кілометрів. Ворог уже розгорнув такі системи для захисту майже всіх об’єктів критичної інфраструктури в окупованому Криму, а також дедалі частіше розміщує їх безпосередньо вздовж лінії зіткнення.

Бескрестнов зазначає, що старі громіздкі комплекси, які складалися з шести окремих причепів, поступово відходять у минуле. Новіші системи працюють у діапазоні частот 14,0–14,5 ГГц і ретельно замасковані.

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"Основу комплексу становлять супутникові прямофокусні антени діаметром близько метра. При будь-якому маскуванні вони повинні мати відкриту видимість у зеніті, тому маскування має обмеження", — підкреслив радник.

Для ефективного виявлення таких комплексів підрозділам аеророзвідки варто звертати увагу на місця скупчення вантажівок — де серед десятків машин кілька можуть містити обладнання, — а також на причепи, обладнані антенами, які можуть бути розосереджені на місцевості. Крім того, засоби РЕБ можуть ховати під навісами з полікарбонату, плівкою або всередині непрозорих теплиць, оскільки використання звичайних маскувальних сіток у тилових районах одразу привертає увагу.

Радник також спростував поширену думку про те, що таке обладнання обов’язково потребує підключення до потужної стаціонарної інфраструктури.

"Багато хто пише про величезну потужність споживання та необхідність встановлення комплексу поблизу силових підстанцій. Це не так. Комплекс може працювати навіть від генераторів", — підсумував Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, за словами Бескрестнова, російські дрони зі спеціальною кумулятивною боєголовкою можуть становити загрозу для вантів, на яких тримаються конструкції мостів.

Крім того, "Флеш" рекомендує не піддаватися помилковому оптимізму та не думати, що у ворога стало менше реактивних дронів.