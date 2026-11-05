Вышел тизер второй части "Оружейного барона": когда фильм выйдет в кинотеатрах (видео)

4 ноября в сети появился тизер второй части фильма "Оружейный барон" (Lords of War), который станет прямым продолжением знаменитой истории. Премьера нового фильма состоится в январе 2027 года.

В настоящее время сообщается, что из оригинального актерского состава первой части к работе вернулся только актер Николас Кейдж. Об этом сообщает Variety.

Также сообщается, что к актёрскому составу присоединятся Лаура Гарриер, Сильвия Хукс и Грег "Тарзан" Дэвис. Главного антагониста голливудского актёра сыграет шведская кинозвезда Билл Скарсгард.

В настоящее время права на вторую часть истории принадлежат компании Vertical. Режиссёр фильма и сценарист Эндрю Никкол раскрыл некоторые детали того, что ждёт зрителей во время просмотра сиквела.

"Как рассказчик, я всегда чувствовал, что в образе „торговца смертью“ — очаровательного дьявола Николаса Кейджа, Юрия Орлова, есть еще многое, что можно изучить и показать. Эта последняя глава дала мне возможность представить его главного соперника", — говорит режиссёр.

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О чем будет вторая часть "Оружейного барона": подробности

Вторая часть станет прямым сиквелом первой части, в которой Юрий Орлов (герой Николаса Кейджа) столкнётся со своим внебрачным сыном Антоном (его играет Скарсгард). Согласно сценарию фильма, сын будет пытаться превзойти отца в его мастерстве.

"Безжалостный наемник-гений, стремящийся превзойти отца, создает частную армию и, используя войны США на Ближнем Востоке, оказывается втянутым в смертельную борьбу за наследство. Шокирующее открытие о семейных связях разжигает ожесточенное соперничество между отцом и сыном, подпитываемое властью, амбициями и предательством — на волоске висит глобальная торговля оружием", — говорится в описании фильма.

По словам г-на Никкола, персонаж Билла Скарсгарда стремится показать, что он намного лучше своего отца. Режиссёр фильма добавляет, что "Антон не стремится исправить ошибки отца, а стремится превзойти их".

Ранее Фокус сообщал о том, как актер снял фильм ужасов об Иисусе. При этом сам Кейдж сыграл роль Иосифа, а роль Девы Марии досталась известной певице Талии Бернетт, более известной как FKA twigs.

Впоследствии стало известно, что Кейдж появился на публике со своей молодой женой. 62-летний актёр, лауреат премии "Оскар", попал в заголовки СМИ после того, как лишился дома из-за наводнения в Малибу.