Николас Кейдж, ставший "бездомным", появился на публике с молодой женой (фото)

62-летнего Николаса Кейджа и его жену, 31-летнюю Рико Шибату, заметили на красной дорожке во время премьеры его нового фильма "Мэдден", которая состоялась в кинотеатре The Culver Theater в Калвер-Сити, штат Калифорния.

Актёр держался за руки со своей значительно более молодой возлюбленной вскоре после того, как рассказал, что из-за провала грунта в Малибу остался "без крыши над головой". Об этом пишет Daily Mail.

Николас Кейдж появился с женой

Это появление на публике произошло через несколько дней после того, как 62-летний актёр, лауреат премии "Оскар", попал в заголовки новостей, заявив, что он "сейчас немного бездомный". Это произошло после того, как менее двух месяцев назад в результате провала грунта был повреждён его особняк в Малибу, штат Калифорния.

Кейдж появился на красной дорожке в чёрном костюме и галстуке с оранжевым принтом.

На показе актер продемонстрировал аккуратно зачесанные каштановые волосы и бороду; он держался за руки с Шибатой, чьи черные волосы были распущены, а челка — аккуратно уложена.

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Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: X (Twitter)

31-летняя Шибата, которая состоит в браке с Кейджем с февраля 2021 года, выбрала для выхода мини-платье с высоким воротником от бренда STAUD и коричневые туфли с открытой пяткой и заострённым носком.

Кейдж оказался "бездомным"

О том, что он временно остался без жилья, Кейдж рассказал ранее во время своего выступления на фестивале Los Angeles Comic Con. Актёр рассказал об этом, отвечая на вопрос о своих планах на Хэллоуин, отметив, что в настоящее время он "фактически остался без дома".

Звезда фильмов "Без лица" и "Скала" сообщил: "С моим домом в Малибу произошло нечто, поэтому сейчас я живу в отелях".

В сентябре перед домом стоимостью 10,5 миллиона долларов образовался провал в грунте, который поглотил подъездную дорогу и привёл к значительным разрушениям.

Сочетание береговой эрозии и сильных штормов привело к тому, что части дома на побережье начали проседать в землю. Возле гаража усадьбы асфальтовое и бетонное покрытие растрескалось и провалилось под землю.

Из-за "опасных условий" семь домов на той же улице были признаны непригодными для проживания. Кроме того, власти ограничили доступ ещё к 24 домам в этом районе, поскольку подъездные пути стали опасными для движения транспорта.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Скандальный сын актёра Уэстон Кейдж женился в четвёртый раз.

Николас и Рико Шибата появились вместе на публике.

Кроме того, Фокус писал о планах актёра уйти из киноиндустрии. Кейдж уверен, что проживёт ещё 15 лет, и хочет провести это время со своей семьёй.