Ніколас Кейдж, який став "безхатьком", вийшов у світ з молодою дружиною (фото)

62-річного Ніколаса Кейджа та його дружину, 31-річну Ріко Шибату, помітили на червоній доріжці під час прем’єри його нового фільму "Медден", що відбулася в кінотеатрі The Culver Theater у Калвер-Сіті, штат Каліфорнія.

Актор тримався за руки зі своєю значно молодшою ​​коханою невдовзі після того, як він розповів, що через провал ґрунту в Малібу залишився "безхатьком". Про це пише Daily Mail.

Ніколас Кейдж показався з дружиною

Цей вихід у світ стався через кілька днів після того, як 62-річний актор, володар премії "Оскар", потрапив у заголовки новин, заявивши, що він "наразі трохи безхатько". Це сталося після того, як менш ніж два місяці тому через провал ґрунту було пошкоджено його маєток у Малібу, штат Каліфорнія.

Кейдж з’явився на червоній доріжці в чорному костюмі та краватці з помаранчевим принтом.

На показі актор продемонстрував охайно зачесане каштанове волосся та бороду; він тримався за руки із Шибатою, чиє чорне волосся було розпущене, а чубчик — акуратно вкладений.

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Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: X (Twitter)

31-річна Шибата, яка одружена з Кейджем із лютого 2021 року, обрала для виходу мінісукню з високим коміром від бренду STAUD і коричневі туфлі з відкритими п’ятами та загостреними носками.

Кейдж став "безхатьком"

Про те, що він тимчасово залишився без житла, Кейдж розповів під час свого виступу на фестивалі Los Angeles Comic Con раніше. Актор розповів про це, відповідаючи на запитання про свої плани на Геловін, зазначивши, що наразі він "фактично залишився без дому".

Зірка фільмів "Без обличчя" та "Скеля" повідомив: "З моїм будинком у Малібу дещо трапилося, тож зараз я живу в готелях".

У вересні перед будинком вартістю 10,5 мільйона доларів утворився провал у ґрунті, який поглинув під’їзну дорогу та завдав значних руйнувань.

Поєднання берегової ерозії та потужних штормів призвело до того, що частини будинку на узбережжі почали просідати в землю. Біля гаража маєтку асфальтне та бетонне покриття потріскалося й провалилося під землю.

Через "небезпечні умови" сім будинків на тій самій вулиці було визнано непридатними для проживання. Крім того, влада обмежила доступ ще до 24 будинків у цьому районі, оскільки під’їзні шляхи стали небезпечними для руху транспорту.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Скандальний син актора Вестон Кейдж одружився вчетверте.

Ніколас та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.

Крім того, Фокус писав про плани актора покинути галузь кіно. Кейдж упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.