Голлівудський актор Ніколас Кейдж став безхатьком: що з ним сталося (фото)

62-річний американський актор Ніколас Кейдж залишився без будинку. Причиною стала величезна прірва, яка утворилася біля маєтку знаменитості на узбережжі Малібу.

Наразі кінозірка разом із родиною вимушений ночувати в готелях. Про це Ніколас Кейдж розповів під час зустрічі у Лос-Анджелесі, повідомляє видання Hello!

Ніколас Кейдж став безхатьком

На початку вересня у Малібу сталася геологічна проблема, через яку в районі будинку Кейджа обвалилася частина дороги. Руйнування також зачепили газопровід. Через це родина знаменитості тепер живе в готелях.

До слова, Ніколас придбав прибережний маєток у 2024 році за 10,5 мільйона доларів.

Під час зустрічі у Лос-Анджелесі у Кейджа запитали про плани на Геловін, на що він відповів, що зараз не має можливості відсвяткувати його вдома.

"Я зараз трохи безхатько. Щось трапилося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях", — зізнався Ніколас.

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Ніколас Кейдж Фото: Instagram

Яка зараз ситуація у Малібу

Місцеві чиновники запровадили надзвичайний стан і наказали евакуювати мешканців 31 будинку. У Малібу залишаються ризики ерозії ґрунту, припливів і дощів, пов'язаних з ураганом Марі.

Питання щодо повноцінного відновлення дороги та повернення людей додому залишається відкритим.

Ситуація у Малібу Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколас Кейдж заговорив про вихід на пенсію і завершення кар'єри. За його словами, ще 3-4 фільми, і він вирушить на заслужений відпочинок.

Також актор шокував прихильників своїм зовнішнім виглядом, коли йшов вулицею тихого прибережного містечка Яллінгап увесь у крові та бруді.

Крім того, знаменитість у стильному костюмі відвідав прем'єру своєї нової комедії "Сценарій мрії" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.