Голлівудський актор Ніколас Кейдж став безхатьком: що з ним сталося (фото)
62-річний американський актор Ніколас Кейдж залишився без будинку. Причиною стала величезна прірва, яка утворилася біля маєтку знаменитості на узбережжі Малібу.
Наразі кінозірка разом із родиною вимушений ночувати в готелях. Про це Ніколас Кейдж розповів під час зустрічі у Лос-Анджелесі, повідомляє видання Hello!
Ніколас Кейдж став безхатьком
На початку вересня у Малібу сталася геологічна проблема, через яку в районі будинку Кейджа обвалилася частина дороги. Руйнування також зачепили газопровід. Через це родина знаменитості тепер живе в готелях.
До слова, Ніколас придбав прибережний маєток у 2024 році за 10,5 мільйона доларів.
Під час зустрічі у Лос-Анджелесі у Кейджа запитали про плани на Геловін, на що він відповів, що зараз не має можливості відсвяткувати його вдома.
"Я зараз трохи безхатько. Щось трапилося з моїм будинком у Малібу, тому я просто живу в готелях", — зізнався Ніколас.
Яка зараз ситуація у Малібу
Місцеві чиновники запровадили надзвичайний стан і наказали евакуювати мешканців 31 будинку. У Малібу залишаються ризики ерозії ґрунту, припливів і дощів, пов'язаних з ураганом Марі.
Питання щодо повноцінного відновлення дороги та повернення людей додому залишається відкритим.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ніколас Кейдж заговорив про вихід на пенсію і завершення кар'єри. За його словами, ще 3-4 фільми, і він вирушить на заслужений відпочинок.
- Також актор шокував прихильників своїм зовнішнім виглядом, коли йшов вулицею тихого прибережного містечка Яллінгап увесь у крові та бруді.
Крім того, знаменитість у стильному костюмі відвідав прем'єру своєї нової комедії "Сценарій мрії" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.