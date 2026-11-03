Голливудский актер Николас Кейдж стал бездомным: что с ним произошло (фото)
62-летний американский актёр Николас Кейдж остался без дома. Причиной стала огромная пропасть, образовавшаяся возле поместья знаменитости на побережье Малибу.
В настоящее время кинозвезда вместе с семьёй вынужден ночевать в отелях. Об этом Николас Кейдж рассказал во время встречи в Лос-Анджелесе, сообщает Hello!
Николас Кейдж стал бездомным
В начале сентября в Малибу произошла геологическая авария, в результате которой в районе дома Кейджа обрушилась часть дороги. Обрушение также затронуло газопровод. Из-за этого семья знаменитости теперь живет в отелях.
Кстати, Николас приобрел прибрежное поместье в 2024 году за 10,5 миллиона долларов.
Во время встречи в Лос-Анджелесе Кейджа спросили о планах на Хэллоуин, на что он ответил, что сейчас не имеет возможности отпраздновать его дома.
"Я сейчас как бы бездомный. Что-то случилось с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в отелях", — признался Николас.
Какова сейчас ситуация в Малибу
Местные чиновники ввели чрезвычайное положение и приказали эвакуировать жителей 31 дома. В Малибу сохраняется риск эрозии почвы, приливов и дождей, связанных с ураганом "Мари".
Вопрос о полноценном восстановлении дороги и возвращении людей домой остается открытым.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Николас Кейдж заговорил о выходе на пенсию и завершении карьеры. По его словам, ещё 3–4 фильма — и он уйдёт на заслуженный отдых.
- Также актёр шокировал поклонников своим внешним видом, когда шёл по улице тихого прибрежного городка Яллингап весь в крови и грязи.
Кроме того, знаменитость в стильном костюме посетил премьеру своей новой комедии "Сценарий мечты" на Международном кинофестивале в Торонто.