Известный актер выглядел неузнаваемо в компании вдвое младшей жены (фото)

62-летний американский актёр Николас Кейдж был неузнаваем, когда появился на красной дорожке вместе со своей гораздо более молодой женой.

Звезда фильма "Оружейный барон" держался за руки с Рико Шибатой во время вечеринки в Лос-Анджелесе.

Николас Кейдж был неузнаваем

Актёр продемонстрировал кардинально изменившийся имидж, когда вместе с женой Рико Шибатой посетил торжественное открытие Музея нарративного искусства Джорджа Лукаса в Лос-Анджелесе.

У 62-летнего Николаса были взъерошенные серебристо-серые волосы и густая борода. Позируя рядом со своей 31-летней женой, он был в больших черных солнцезащитных очках.

Кейдж выбрал темно-синий смокинг с едва заметным круговым узором и контрастными закруглёнными лацканами. Образ дополнили белая рубашка с расстёгнутым воротником, чёрные брюки и начищенные чёрные лоферы.

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Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: FilmMagic

Рико, тем временем, гармонично дополнила тёмный костюм мужа нарядом цвета слоновой кости: блузкой с высоким воротником, широкими брюками и длинным пальто с полупрозрачными рукавами и завязками на манжетах.

Ее прямые черные волосы спадали на плечи, а лицо обрамляла густая челка. Женщина также выбрала маленькую черную сумочку на золотой цепочке.

Николас Кейдж и Рико Шибата Фото: FilmMagic

Как Николас Кейдж познакомился с Рико Шибатой

Ранее Николас рассказывал, что они с Рико познакомились в Японии, где их сблизила общая любовь к животным.

"Мы встретились в Японии, и она показалась мне невероятной. У нас было много общего", — сказал актёр.

Впоследствии их роман развивался на расстоянии, в разных странах. Николас сделал ей предложение, когда они были в разлуке.

"Мы обручились через FaceTime", — рассказал актёр.

Пара поженилась в отеле Wynn в Лас-Вегасе 16 февраля 2021 года. Эту дату выбрали в честь дня рождения покойного отца Николаса, Огаста Копполы, а сама церемония сочетала в себе католические и синтоистские традиции.

"Я действительно счастлив в браке. Я знаю, что пять — это немало, но, думаю, на этот раз я всё сделал правильно", — уверен Кейдж.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Скандально известный сын актёра Уэстон Кейдж женился в четвёртый раз.

Николас и Рико Шибата появились вместе на публике.

Кроме того, Фокус писал о планах актёра уйти из киноиндустрии. Кейдж уверен, что проживёт ещё 15 лет, и хочет провести это время со своей семьёй.