Відомий актор виглядав невпізнавано в компанії вдвічі молодшої дружини (фото)

62-річний американський актор Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано, з'явившись на червоній доріжці разом з набагато молодшою ​​дружиною.

Зірка фільму "Збройовий барон" тримався за руки з Ріко Шибатою під час вечора в Лос-Анджелесі.

Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано

Актор продемонстрував кардинально змінений імідж, коли разом з дружиною Ріко Шибатою відвідав урочисте відкриття Музею наративного мистецтва Джорджа Лукаса у Лос-Анджелесі.

62-річний Ніколас мав скуйовджене сріблясто-сіре волосся та густу бороду. Позуючи поруч з 31-річною дружиною, він був у великих чорних сонцезахисних окулярах.

Кейдж обрав темно-синій смокінг з ледь помітним круговим візерунком і контрастними заокругленими лацканами. Образ доповнили біла сорочка з розстебнутим коміром, чорні штани та начищені чорні лофери.

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Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: FilmMagic

Ріко тим часом гармонійно доповнила темний костюм чоловіка вбранням кольору слонової кістки: блузою з високим коміром, широкими штанами та довгим пальтом із напівпрозорими рукавами й зав'язками на манжетах.

Її пряме чорне волосся спадало на плечі, а обличчя обрамляв густий чубчик. Жінка також обрала маленьку чорну сумочку на золотому ланцюжку.

Ніколас Кейдж та Ріко Шибата Фото: FilmMagic

Як Ніколас Кейдж познайомився з Ріко Шибатою

Раніше Ніколас розповідав, що вони з Ріко познайомилися в Японії, де їх зблизила спільна любов до тварин.

"Ми зустрілися в Японії, і вона здалася мені неймовірною. У нас було багато спільного", — казав актор.

Згодом їхній роман розвивався на відстані, у різних країнах. Ніколас освідчився їй, коли вони перебували в розлуці.

"Ми заручилися через FaceTime", — розповів актор.

Пара одружилася в готелі Wynn у Лас-Вегасі 16 лютого 2021 року. Цю дату обрали на честь дня народження покійного батька Ніколаса, Огаста Копполи, а сама церемонія поєднувала католицькі та синтоїстські традиції.

"Я справді щасливий у шлюбі. Я знаю, що п'ять — це чимало, але, гадаю, цього разу я все зробив правильно", — упевнений Кейдж.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Скандальний син актора Вестон Кейдж одружився вчетверте.

Ніколас та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.

Крім того, Фокус писав про плани актора покинути галузь кіно. Кейдж упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.