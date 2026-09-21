Відомий актор виглядав невпізнавано в компанії вдвічі молодшої дружини (фото)
62-річний американський актор Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано, з'явившись на червоній доріжці разом з набагато молодшою дружиною.
Зірка фільму "Збройовий барон" тримався за руки з Ріко Шибатою під час вечора в Лос-Анджелесі.
Ніколас Кейдж виглядав невпізнавано
Актор продемонстрував кардинально змінений імідж, коли разом з дружиною Ріко Шибатою відвідав урочисте відкриття Музею наративного мистецтва Джорджа Лукаса у Лос-Анджелесі.
62-річний Ніколас мав скуйовджене сріблясто-сіре волосся та густу бороду. Позуючи поруч з 31-річною дружиною, він був у великих чорних сонцезахисних окулярах.
Кейдж обрав темно-синій смокінг з ледь помітним круговим візерунком і контрастними заокругленими лацканами. Образ доповнили біла сорочка з розстебнутим коміром, чорні штани та начищені чорні лофери.
Ріко тим часом гармонійно доповнила темний костюм чоловіка вбранням кольору слонової кістки: блузою з високим коміром, широкими штанами та довгим пальтом із напівпрозорими рукавами й зав'язками на манжетах.
Її пряме чорне волосся спадало на плечі, а обличчя обрамляв густий чубчик. Жінка також обрала маленьку чорну сумочку на золотому ланцюжку.
Як Ніколас Кейдж познайомився з Ріко Шибатою
Раніше Ніколас розповідав, що вони з Ріко познайомилися в Японії, де їх зблизила спільна любов до тварин.
"Ми зустрілися в Японії, і вона здалася мені неймовірною. У нас було багато спільного", — казав актор.
Згодом їхній роман розвивався на відстані, у різних країнах. Ніколас освідчився їй, коли вони перебували в розлуці.
"Ми заручилися через FaceTime", — розповів актор.
Пара одружилася в готелі Wynn у Лас-Вегасі 16 лютого 2021 року. Цю дату обрали на честь дня народження покійного батька Ніколаса, Огаста Копполи, а сама церемонія поєднувала католицькі та синтоїстські традиції.
"Я справді щасливий у шлюбі. Я знаю, що п'ять — це чимало, але, гадаю, цього разу я все зробив правильно", — упевнений Кейдж.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Скандальний син актора Вестон Кейдж одружився вчетверте.
- Ніколас та Ріко Шибата вийшли разом на публіку.
Крім того, Фокус писав про плани актора покинути галузь кіно. Кейдж упевнений, що проживе ще 15 років, і хоче провести цей час зі своєю сім'єю.