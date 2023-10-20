Грязный и в крови: Николас Кейдж напугал фанатов

Сейчас актер вместе с женой и маленькой дочкой находится в Западной Австралии.

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59-летний американский актер Николас Кейдж, который сейчас снимается в новом фильме "Серфер" в Западной Австралии, шокировал поклонников своим внешним видом, когда шел по улице тихого прибрежного городка Яллингап весь в крови и грязи, пишет Daily Mail.

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Волосы актера выглядели немытыми и взлохмаченными, а на рубашке, застегнутой на пуговицы, были пятна и следы спереди.

Образ завершали яркие солнцезащитные очки в черепаховой оправе, спортивные штаны и шлепанцы Everlast, и он выглядел так, словно спотыкался на дороге.

На самом деле кровь была фальшивая. Ее нанесли члены съемочной команды, чтобы привести внешний вид Николаса в соответствие с его героем по сценарию.

Позже актер появился среди съемочной группы в гораздо лучшем состоянии — в неопреновой рубашке гидрокостюма с короткими рукавами, застегнутой на молнии на груди, и леггинсах.

Ник, его жена Рико и их дочь Огаст сейчас находятся на реке Маргарет, где продолжаются съемки картины. Николас снимает психологический триллер "Серфер" в самом известном винодельческом и серфинговом регионе Западной Австралии.

"Проводить съемки такого калибра в нашем регионе невероятно интересно. Фильм рассказывает о герое Николаса Кейджа, человеке, возвращающемся в свой родной город после многих лет отсутствия в регионе, и все это о том, как он противостоит местной банде серферов, которые претендуют на владение уединенным пляжем его детства", – рассказала исполнительный директор CinefestOZ Кассандра Джордан.

Ранее Фокус писал, что Николас Кейдж в черном костюме с зебровым принтом пришел на премьеру своего фильма. В одном из интервью актер признавался, что ел живых тараканов, а также что помнит себя в утробе матери.