Ніколас Кейдж у чорному костюмі із зебровим принтом прийшов на прем'єру свого фільму

Для появи на червоній доріжці голлівудський актор обрав стильний костюм з анімалістичним принтом.

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59-річний актор Ніколас Кейдж у стильному костюмі відвідав прем'єру своєї нової комедії "Сценарій мрії" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Про це пише Daily Mail.

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Маючи крутий вигляд у чорному костюмі з анімалістичним принтом, підходящою класичною сорочкою, краваткою і туфлями, голлівудський актор випромінював упевненість, прямуючи від машини до місця проведення заходу.

Кейдж, який був одним з небагатьох акторів, які уклали тимчасову угоду з SAG-AFTRA на участь у фестивалі на тлі страйків акторів і письменників, дружелюбно помахав фанатам і фотографам, перш ніж вийти на червону доріжку.

Ніколас Кейдж Фото: Getty Images

У своїй останній ролі Кейдж грає Пола Метьюза, невдалого професора, життя якого перевертається з ніг на голову, коли мільйони незнайомців раптово починають бачити його уві сні.

Сюжетна лінія "Сценарію мрії", написана і поставлена Крістоффером Борглі, зосереджена на персонажі Пола Метьюза, який у житті не домігся великих успіхів, але тепер відразу став знаменитістю. Але в кінцевому підсумку такі події приймають кошмарний оборот, який змушує Пола пробиратися крізь знову знайдену славу.

Крім Кейджа, в комедії також знімалися Джуліанна Ніколсон, Майкл Сера, Тім Медоуз, Ділан Гелула, Лілі Берд, Ділан Бейкер і Джессіка Клемент.

Раніше Фокус писав, що Ніколас Кейдж заявив, що пам'ятає себе в утробі матері.