Николас Кейдж снял фильм ужасов об Иисусе: что о нем известно (видео)

"Сын плотника" предлагает очень нетрадиционный взгляд на события из Библии. Причем сам Кейдж исполнил роль Иосифа, а роль Девы Марии досталась известной певице Талии Бернетт, больше известной, как FKA twigs.

Предстоящий скандальный библейский фильм ужасов Николаса Кейджа о детстве Иисуса подвергся критике со стороны христиан и был назван "богохульным". Пока доступен только трейлер "Сына плотника", но он уже вызвал бурный скандал, пишет Daily Mail.

Нетрадиционный пересказ библейской истории, который выйдет в кинотеатрах 14 ноября, по словам сценариста и режиссера Лофти Натана, основан на апокрифическом Евангелии от Фомы.

После первоначального анонса фильма некоторые раскритиковали проект в соцсетях, заявив, что Голливуд превратил "Священное Писание в кошмар".

В Google Reviews фильм на данный момент имеет рейтинг 1,3/5 — и это за месяц до премьеры в кинотеатрах.

В фильме "Сын плотника" Николас Кейдж сыграл роль Иосифа, в то время как роль молодого Иисуса исполнил британский актер Ноа Джуп, известный по фильмам "Тихое место" и "Чудо", а роль его матери, Девы Марии досталась певице FKA Twigs.

"Что ждет нас, когда мы наконец обратимся к смерти?" — говорит Иосиф в начале трейлера, чтобы потом зловеще заявить, что его сын, известный просто как Мальчик, "обладает силой, которую я не могу понять. Силой, которую я не могу сдержать".

В трейлере представлен еще один персонаж — Незнакомка, которую играет Айла Джонстон, которая послана, чтобы "мучить" Мальчика.

По данным компании Magnolia Pictures , которая выпускает фильм в США, действие разворачивается в отдаленной деревне в Египте времен Римской империи.

Согласно сюжету, плотник Иосиф остается верным своей вере и традициям, даже когда "его жена и ребенок подвергаются нападкам со стороны сверхъестественных сил".

"Таинственный незнакомец пытается убедить юного Иисуса отказаться от правил его благочестивого отца. С каждым новым искушением мальчик все больше погружается в запретный мир, а испуганный Иосиф понимает, что здесь замешана демоническая сила. За Иисусом необъяснимо следуют жестокие, противоестественные события, и он начинает видеть кошмарные видения будущего", - сказано в аннотации к фильму.

Кейдж не новичок в фильмах ужасов: он сыграл серийного убийцу в фильме 2024 года "Длинноногий". При скромном бюджете в 10 млн долларов, картина собрала 128 миллионов долларов в прокате.

Сам актер заявлял, что "хоррор, если он хорошо снят, по-настоящему сюрреалистичен. Это логика сна. Он не обязан опираться на законы физики или реальность", — говорил он в интервью.

