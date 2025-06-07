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Технологии и наука

Кто был автором Библии: ИИ помог сделать важное открытие

Библия имела разных авторов
Фото: Pexels | Ученые рассматривают Библию как "мозаику" текстов разных авторов

Международная команда исследователей проанализировала текст Библии, используя специально разработанное программное обеспечение. Компьютерный анализ помог разрешить давние дебаты ученых относительно авторства нескольких отрывков Священного Писания, написанных и отредактированных около 2 800 лет назад.

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Об этом пишет The Times of Israel.

В рамках опубликованного 3 июня в международном научном журнале PLOS ONE исследования было рассмотрено 50 избранных разделов из первых девяти книг еврейской Библии — Пятикнижия и Ранних пророков. Исследователи объяснили, что в первых девяти книгах проще идентифицировать блоки, принадлежащие разным авторам, школам или редакторам.

Доктор Шира Файгенбаум-Головин с математического факультета Университета Дьюка рассказала, что команда адаптировала для анализа Библии алгоритм, который изучает распределение слов в англоязычных текстах. Он позволяет сравнить два текста и оценить их сходство. По словам Файгенбаум-Головин, ученые брали определенное слово и проверяли количество его появлений в тексте.

Авторы Библии: ИИ разрешил давнюю дискуссию

Исследование с применением искусственного интеллекта решило споры о том, принадлежат ли рассказы в Первой и Второй книгах Самуила к одной истории, или одна из них была расширена второй позже другим автором.

"Наш анализ показал, что мнение меньшинства правильное: Вторая книга Самуила 6 написана в другом стиле и с другой лексикой, чем Первая книга Самуила 4:1-7:1", — сказали исследователи.

Также группа ученых проанализировала с помощью компьютерного алгоритма истории об Аврааме, в частности отрывки, в которых он ведет битвы с местными царями, чтобы спасти своего племянника Лота. По мнению исследователей, они были написаны позже, чем остальная часть "Книги Бытия". Также авторы исследования проанализировали "Книгу Эстер", повествующую о еврейско-персидской царице, которая, по выводам ученых, была написана в эллинистический период около 333-63 гг. до н. э.

Компьютерный анализ в обоих случаях обнаружил, что все эти тексты, вероятнее всего, не были связаны ни с одной из трех школ писателей, которые выделяют исследователи Священного Писания.

"Это исследование важно как для библейских, так и для древнеизраильских исследователей, поскольку оно имеет потенциал для размещения спорных текстов в их надлежащем литературном и историческом контексте", — отметил один из авторов, профессор Израиль Финкельштейн, руководитель Школы археологии и морских культур Хайфского университета.

Автором Библии не может быть отдельный человек

Один из авторов исследования, известный библейский эксперт из Коллеж де Франс Томас Ремер также отметил, что с точки зрения науки ни один отдельный человек не может считаться единственным автором Священного Писания.

"Оригинальные версии свитков постоянно переделывались и переписывались редакторами, которые добавляли, изменяли, а иногда и пропускали части предыдущих текстов", — сказал Томас Ремер журналистам.

Напомним, 5 июня издание The Guardian писало о новом открытии исследователей свитков Мертвого моря, которое свидетельствует о том, что их могли написать авторы Библии.

3 мая СМИ писали, что археологи нашли место, связанное с Распятием Христовым, описанное в отрывке из Евангелия от Иоанна.