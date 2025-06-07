Кто был автором Библии: ИИ помог сделать важное открытие

Международная команда исследователей проанализировала текст Библии, используя специально разработанное программное обеспечение. Компьютерный анализ помог разрешить давние дебаты ученых относительно авторства нескольких отрывков Священного Писания, написанных и отредактированных около 2 800 лет назад.

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Об этом пишет The Times of Israel.

В рамках опубликованного 3 июня в международном научном журнале PLOS ONE исследования было рассмотрено 50 избранных разделов из первых девяти книг еврейской Библии — Пятикнижия и Ранних пророков. Исследователи объяснили, что в первых девяти книгах проще идентифицировать блоки, принадлежащие разным авторам, школам или редакторам.

Доктор Шира Файгенбаум-Головин с математического факультета Университета Дьюка рассказала, что команда адаптировала для анализа Библии алгоритм, который изучает распределение слов в англоязычных текстах. Он позволяет сравнить два текста и оценить их сходство. По словам Файгенбаум-Головин, ученые брали определенное слово и проверяли количество его появлений в тексте.

Авторы Библии: ИИ разрешил давнюю дискуссию

Исследование с применением искусственного интеллекта решило споры о том, принадлежат ли рассказы в Первой и Второй книгах Самуила к одной истории, или одна из них была расширена второй позже другим автором.

"Наш анализ показал, что мнение меньшинства правильное: Вторая книга Самуила 6 написана в другом стиле и с другой лексикой, чем Первая книга Самуила 4:1-7:1", — сказали исследователи.

Также группа ученых проанализировала с помощью компьютерного алгоритма истории об Аврааме, в частности отрывки, в которых он ведет битвы с местными царями, чтобы спасти своего племянника Лота. По мнению исследователей, они были написаны позже, чем остальная часть "Книги Бытия". Также авторы исследования проанализировали "Книгу Эстер", повествующую о еврейско-персидской царице, которая, по выводам ученых, была написана в эллинистический период около 333-63 гг. до н. э.

Компьютерный анализ в обоих случаях обнаружил, что все эти тексты, вероятнее всего, не были связаны ни с одной из трех школ писателей, которые выделяют исследователи Священного Писания.

"Это исследование важно как для библейских, так и для древнеизраильских исследователей, поскольку оно имеет потенциал для размещения спорных текстов в их надлежащем литературном и историческом контексте", — отметил один из авторов, профессор Израиль Финкельштейн, руководитель Школы археологии и морских культур Хайфского университета.

Автором Библии не может быть отдельный человек

Один из авторов исследования, известный библейский эксперт из Коллеж де Франс Томас Ремер также отметил, что с точки зрения науки ни один отдельный человек не может считаться единственным автором Священного Писания.

"Оригинальные версии свитков постоянно переделывались и переписывались редакторами, которые добавляли, изменяли, а иногда и пропускали части предыдущих текстов", — сказал Томас Ремер журналистам.

Напомним, 5 июня издание The Guardian писало о новом открытии исследователей свитков Мертвого моря, которое свидетельствует о том, что их могли написать авторы Библии.

3 мая СМИ писали, что археологи нашли место, связанное с Распятием Христовым, описанное в отрывке из Евангелия от Иоанна.