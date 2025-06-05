Их могли написать авторы Библии: свитки Мертвого моря снова шокировали ученых

Древние рукописи, обнаруженные в пустыне Иудеи, могут быть намного древнее, чем считали ученые. Исследователи пересмотрели возраст нескольких свитков Мертвого моря и обнаружили, что некоторые библейские тексты могут происходить из того же периода, что и их оригинальные авторы.

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Об этом пишет The Guardian.

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Исследование, проведенное Младеном Поповичем и его командой в Университете Гронингена, базируется на предварительных результатах радиоуглеродного датирования 30 фрагментов свитков, найденных в четырех местах вокруг Кумрана.

Перед тестированием команда тщательно удалила касторовое масло — вещество, которое использовалось в 1950-х годах для сохранения рукописей, но, как известно, влияет на результаты радиоуглеродного датирования.

Результаты подтвердили, что хотя два образца были более новыми, чем ожидалось, большинство из них были более старыми, чем ранее датировались, а некоторые из них непосредственно совпадали с периодами жизни библейских авторов.

"Это как машина времени, — сказал Попович, — Мы можем пожать руку этим людям, которые жили 2000 лет назад".

Кроме физических тестов, исследователи использовали модель машинного обучения под названием Enoch, обученную на цифровых изображениях следов чернил из 24 текстов, датированных с помощью радиоуглеродного анализа.

Когда Enoch протестировали на дополнительных образцах, датировка совпала с результатами радиоуглеродного анализа в 85% случаев и часто давала более точные оценки возраста. При применении к 135 ранее не датированным свиткам она успешно датировала 79% в соответствии с оценками экспертов.

Enoch также помогла выявить перекрытие использования хасмонейских и геродианских шрифтов и показала, что такие тексты, как Екклезиаст и фрагмент Даниила 4Q114, вероятно, были написаны ближе ко времени их гипотетических авторов.

Машинное обучение имеет преимущество перед традиционными методами, которые требуют физических образцов, которые частично разрушаются во время тестирования. Enoch предлагает альтернативу, которая сохраняет целостность этих редких текстов.

"Существует более 1000 рукописей свитков Мертвого моря, поэтому наше исследование является первым, но важным шагом", — сказал Попович.

Эксперты видят широкие последствия. Профессор Джоан Тейлор из Кингс-Колледжа в Лондоне отметила, что эти выводы ставят под сомнение предыдущие предположения о роли Кумрана в производстве свитков.

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Однако доктор Мэтью Коллинз из Университета Честера призвал к осторожности, указав, что радиоуглеродное датирование отражает возраст пергамента, а не обязательно время его написания, и выразил беспокойство относительно ограниченного разнообразия учебных данных. Однако он признал модель ценным дополнением к инструментам, доступным для датировки рукописей.

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