Исчезли без единого следа: таинственная человеческая популяция попала в Америку 6000 лет назад

Первые люди, прибывшие в Южную Америку, перешли из Центральной Америки на территорию Северной Колумбии около 6000 лет назад. Однако они исчезли, не оставив следов среди современных южноамериканских народов или в каких-либо общинах за последние два тысячелетия.

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Об этом пишет IFLScience.

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Команда ученых под руководством Ким-Луизы Кретек и Андреа Касас-Варгас проанализировала ДНК 21 человека, найденного на плато Богота, на высокогорном археологическом месте под названием Чекуа.

Ученые обнаружили следы отдельного рода, не связанного с более поздними культурами в этом регионе. "Наши результаты показывают, что особи Чекуа происходят от древнейшего населения, которое очень быстро распространилось и дифференцировалось по всей Южной Америке", — пояснила Креттек.

Эта группа не была генетически связана с известными североамериканскими предками, такими как культура Кловис. Вместо этого они представляют южную линию коренных американцев, которые мигрировали из Центральной Америки.

Однако со временем все следы этой ранней популяции исчезли. Никаких генетических связей не было обнаружено в геномах моложе 2000 лет или в любых живых коренных общинах. "Мы не смогли найти потомков этих ранних охотников-собирателей с колумбийских высоких равнин — гены не передавались", — заявила Креттек.

Она отметила, что это указывает на полную замену населения в регионе Боготы. Этот переход, похоже, произошел около 3000 лет назад, когда появилась новая культура, связанная с керамическим комплексом Эррера.

В отличие от своих предшественников, группы Эррера занимались сельским хозяйством, особенно выращиванием кукурузы, и в конечном итоге дали начало культуре Чибча или Муиска.

Муиска, вместе со своими предками Эррера, генетически и культурно связаны с современными коренными группами в Колумбии. Языки Чибча, которые они внедрили, до сих пор используются в некоторых частях страны, что свидетельствует о непрерывности культурного наследия.

Исследователи утверждают, что распространение земледелия и гончарства в Южной Америке было результатом не постепенного культурного обмена, а полной замены предыдущих популяций.

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Это исследование раскрывает подробности миграции людей в Америке, освещая момент в истории, когда целые сообщества исчезли и были заменены другими с отличным образом жизни. Понимание этих изменений помогает выяснить, как формировался и эволюционировал культурный ландшафт континента.

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