В Перу нашли утраченные памятники "людей облачного леса": что увидели ученые

Команда исследователей обнаружила более 100 ранее неизвестных сооружений в национальном парке Рио-Абисео в Перу, что пролило новый свет на масштабы человеческой деятельности в этом регионе. Эта находка сосредоточена в Гран-Пахатене, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, связанном с цивилизацией Чачапоя.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Работа, проведенная Всемирным фондом памятников (WMF) с 2022 по 2024 год, включала детальное сканирование и картографирование.

Эксперты Хуан Пабло де ла Пуэнте Брунке, исполнительный директор WMF в Перу, и Бенедикт де Монлаур, президент и генеральный директор WMF, подтвердили, что среди сооружений есть церемониальные платформы и сложная система доиспанских дорог, соединяющих Гран-Пахатен с соседними местами, такими как Ла-Плайя, Папаяс и Лос-Пинчудо.

Исследователи отметили: "Это открытие радикально расширяет наше понимание Гран-Пахатена и поднимает новые вопросы о роли этого места в мире Чачапоя".

Монлаур отметил экологическую чувствительность и технологическую инновацию проекта, добавив: "Хотя само место остается недоступным для большинства, эти инструменты позволят нам широко распространять его истории с помощью продуманного, иммерсивного цифрового сторителлинга".

Гран-Пахатен когда-то был частью территории, контролируемой чачапоя, которых иногда называют "людьми облачного леса". Известные своими городскими центрами, гробницами на скалах и террасным земледелием, чачапоя в конечном итоге были включены в состав Империи Инков в XV веке нашей эры.

Недавнее открытие стало возможным благодаря использованию ручного сканирования LiDAR, фотограмметрии и топографического анализа — методов, которые позволили исследователям увидеть сквозь густой лесной покров, не нарушая самого места.

Это событие важно не только своим масштабом, но и своими последствиями. Оно демонстрирует потенциал неинвазивных технологий в археологии и помогает составить более широкое представление о влиянии цивилизации чачапоя в регионе.

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Для мировой аудитории эти находки дают редкий и информативный взгляд на некогда цветущую культуру, которая остается относительно малоисследованной по сравнению с другими доколумбовыми обществами Южной Америки.

Ранее Фокус писал о недавнем открытии в Перу. В древнем городе, построенном чачапоями в VI веке нашей эры, археологи нашли необычное захоронение.

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