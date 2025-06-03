У Перу знайшли втрачені пам'ятки "людей хмарного лісу": що побачили вчені

Команда дослідників виявила понад 100 раніше невідомих споруд у національному парку Ріо-Абісео в Перу, що пролило нове світло на масштаби людської діяльності в цьому регіоні. Ця знахідка зосереджена в Гран-Пахатені, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пов'язаному з цивілізацією Чачапоя.

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Про це пише Heritage Daily.

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Робота, проведена Всесвітнім фондом пам'яток (WMF) з 2022 по 2024 рік, включала детальне сканування та картографування.

Експерти Хуан Пабло де ла Пуенте Брунке, виконавчий директор WMF в Перу, та Бенедикт де Монлаур, президент і генеральний директор WMF, підтвердили, що серед споруд є церемоніальні платформи та складна система доіспанських доріг, що з'єднують Гран-Пахатен з сусідніми місцями, такими як Ла-Плайя, Папаяс і Лос-Пінчудо.

Дослідники зазначили: «Це відкриття радикально розширює наше розуміння Гран-Пахатену і піднімає нові питання про роль цього місця у світі Чачапоя».

Монлаур наголосив на екологічній чутливості та технологічній інновації проєкту, додавши: «Хоча саме місце залишається недоступним для більшості, ці інструменти дозволять нам широко поширювати його історії за допомогою продуманого, імерсивного цифрового сторітелінгу».

Гран-Пахатен колись був частиною території, контрольованої чачапоя, яких іноді називають «людьми хмарного лісу». Відомі своїми міськими центрами, гробницями на скелях і терасовим землеробством, чачапоя в кінцевому підсумку були включені до складу Імперії Інків у XV столітті нашої ери.

Недавнє відкриття стало можливим завдяки використанню ручного сканування LiDAR, фотограмметрії та топографічного аналізу — методів, які дозволили дослідникам побачити крізь густий лісовий покрив, не порушуючи самого місця.

Ця подія важлива не тільки своїм масштабом, але й своїми наслідками. Вона демонструє потенціал неінвазивних технологій в археології та допомагає скласти ширше уявлення про вплив цивілізації чачапоя в регіоні.

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Для світової аудиторії ці знахідки дають рідкісний і інформативний погляд на колись квітучу культуру, яка залишається відносно малодослідженою в порівнянні з іншими доколумбовими суспільствами Південної Америки.

Раніше Фокус писав про нещодавнє відкриття у Перу. В стародавньому місті, збудованому чачапоями у VI столітті нашої ери, археологи знайшли незвичайне поховання.

Також ми розповідали про справжнє призначення стародавнього артефакту з Саттон-Ху. Археологи виявили, що візантійське відро використовували як поховальну урну.