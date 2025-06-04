Зникли без жодного сліду: таємнича людська популяція потрапила до Америки 6000 років тому

Перші люди, які прибули до Південної Америки, перейшли з Центральної Америки на територію Північної Колумбії близько 6000 років тому. Проте вони зникли, не залишивши слідів серед сучасних південноамериканських народів або в будь-яких громадах за останні два тисячоліття.

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Про це пише IFLScience.

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Команда вчених під керівництвом Кім-Луїзи Кретек і Андреа Касас-Варгас проаналізувала ДНК 21 особи, знайденої на плато Богота, на високогірному археологічному місці під назвою Чекуа.

Учені виявили сліди окремого роду, не пов'язаного з пізнішими культурами в цьому регіоні. "Наші результати показують, що особини Чекуа походять від найдавнішого населення, яке дуже швидко поширилося і диференціювалося по всій Південній Америці", — пояснила Креттек.

Ця група не була генетично пов'язана з відомими північноамериканськими предками, такими як культура Кловіс. Натомість вони представляють південну лінію корінних американців, які мігрували з Центральної Америки.

Однак з часом усі сліди цієї ранньої популяції зникли. Жодних генетичних зв'язків не було виявлено в геномах, молодших за 2000 років, або в будь-яких живих корінних громадах. "Ми не змогли знайти нащадків цих ранніх мисливців-збирачів з колумбійських високих рівнин — гени не передавалися", — заявила Креттек.

Вона зазначила, що це вказує на повну заміну населення в регіоні Боготи. Цей перехід, схоже, відбувся близько 3000 років тому, коли з'явилася нова культура, пов'язана з керамічним комплексом Еррера.

На відміну від своїх попередників, групи Еррера займалися сільським господарством, особливо вирощуванням кукурудзи, і зрештою дали початок культурі Чибча або Муїска.

Муїска, разом зі своїми предками Еррера, генетично і культурно пов'язані з сучасними корінними групами в Колумбії. Мови Чибча, які вони запровадили, досі використовуються в деяких частинах країни, що свідчить про безперервність культурної спадщини.

Дослідники стверджують, що поширення землеробства і гончарства в Південній Америці було результатом не поступового культурного обміну, а повної заміни попередніх популяцій.

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Це дослідження розкриває подробиці міграції людей в Америці, висвітлюючи момент в історії, коли цілі спільноти зникли і були замінені іншими з відмінним способом життя. Розуміння цих змін допомагає з'ясувати, як формувався та еволюціонував культурний ландшафт континенту.

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.