Забыли рецепт 5000 лет назад: ученые воссоздали древнейший пигмент из Древнего Египта (фото)

Ученые успешно воссоздали старейший в мире синтетический пигмент, египетский синий, который использовали в Древнем Египте почти 5000 лет назад. Исследование включало тестирование нескольких рецептов с использованием различных материалов, чтобы понять, как изготавливался этот древний цвет.

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Об этом пишет Phys.org.

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Под руководством Вашингтонского государственного университета в сотрудничестве с Карнегиевским музеем естественной истории и Институтом консервации музеев Смитсоновского института команда разработала 12 версий пигмента.

Джон Макклой, директор Школы механической инженерии и инженерии материалов ВГУ, отметил: "Мы надеемся, что это будет хорошим примером того, что наука может принести в исследования прошлого человечества".

Пигмент обычно использовался как более дешевая альтернатива редким минералам, таким как бирюза и лазурит, и наносился на такие материалы, как дерево, камень и картонаж. Его цвет мог варьироваться от глубокого синего до зеленого или серого, в зависимости от способа обработки.

Фото: Matt Unger, Carnegie Museum of Natural History

Египетский синий вышел из употребления после римского периода, а к эпохе Возрождения знания о его производстве были утрачены. Однако в последние годы он снова привлек внимание благодаря своим необычным оптическим и магнитным свойствам.

По словам Макклоя, пигмент излучает ближний инфракрасный свет, что делает его полезным для современных технологий, таких как дактилоскопия и защитные чернила. Он также имеет некоторые химические свойства, общие с высокотемпературными сверхпроводниками.

Сначала проект начался как заказ на музейную экспозицию, но его научный потенциал быстро стал очевидным.

Чтобы лучше понять структуру и состав пигмента, команда использовала смесь таких ингредиентов, как диоксид кремния, медь, кальций и карбонат натрия, а затем нагревала их при температуре примерно 1000 °C в течение разного времени. Скорость охлаждения также менялась, чтобы имитировать древние техники.

Современная микроскопия показала, что даже незначительные изменения в процессе давали значительно разные результаты. Воссозданные пигменты были сравнены с древними образцами, что подтвердило их изменчивость.

Макклой объяснил: "Одно из того, что мы увидели, — это то, что даже небольшие различия в процессе давали очень разные результаты".

Команда пришла к выводу, что только около 50 % компонентов в каждом образце должны быть синими, чтобы достичь желаемой интенсивности цвета.

Макклой добавил: "Вы можете видеть, что каждая отдельная частица пигмента содержит множество веществ — она отнюдь не является однородной".

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Эти экспериментальные образцы сейчас выставлены на всеобщее обозрение в Карнегиевском музее естественной истории в рамках расширенной галереи Древнего Египта.

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