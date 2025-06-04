Забули рецепт 5000 років тому: вчені відтворили найдавніший пігмент зі Стародавнього Єгипту (фото)

Учені успішно відтворили найстаріший у світі синтетичний пігмент, єгипетський синій, який використовували в Стародавньому Єгипті майже 5000 років тому. Дослідження включало тестування декількох рецептів з використанням різних матеріалів, щоб зрозуміти, як виготовлявся цей стародавній колір.

Related video

Про це пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під керівництвом Вашингтонського державного університету у співпраці з Карнегіївським музеєм природної історії та Інститутом консервації музеїв Смітсонівського інституту команда розробила 12 версій пігменту.

Джон Макклой, директор Школи механічної інженерії та інженерії матеріалів ВДУ, зазначив: "Ми сподіваємося, що це буде хорошим прикладом того, що наука може принести в дослідження минулого людства".

Пігмент зазвичай використовувався як дешевша альтернатива рідкісним мінералам, таким як бірюза і лазурит, і наносився на такі матеріали, як дерево, камінь і картонаж. Його колір міг варіюватися від глибокого синього до зеленого або сірого, залежно від способу обробки.

Фото: Matt Unger, Carnegie Museum of Natural History

Єгипетський синій вийшов з ужитку після римського періоду, а до епохи Відродження знання про його виробництво було втрачено. Однак останніми роками він знову привернув увагу завдяки своїм незвичайним оптичним і магнітним властивостям.

За словами Макклоя, пігмент випромінює ближнє інфрачервоне світло, що робить його корисним для сучасних технологій, таких як дактилоскопія та захисні чорнила. Він також має деякі хімічні властивості, спільні з високотемпературними надпровідниками.

Спочатку проєкт розпочався як замовлення на музейну експозицію, але його науковий потенціал швидко став очевидним.

Щоб краще зрозуміти структуру та склад пігменту, команда використовувала суміш таких інгредієнтів, як діоксид кремнію, мідь, кальцій та карбонат натрію, а потім нагрівала їх при температурі приблизно 1000 °C впродовж різного часу. Швидкість охолодження також змінювалася, щоб імітувати стародавні техніки.

Сучасна мікроскопія показала, що навіть незначні зміни в процесі давали значно різні результати. Відтворені пігменти були порівняні з давніми зразками, що підтвердило їхню мінливість.

Макклой пояснив: "Одне з того, що ми побачили, — це те, що навіть невеликі відмінності в процесі давали дуже різні результати".

Команда дійшла висновку, що лише близько 50 % компонентів у кожному зразку повинні бути синіми, щоб досягти бажаної інтенсивності кольору.

Макклой додав: "Ви можете бачити, що кожна окрема частинка пігменту містить безліч речовин — вона аж ніяк не є однорідною".

Важливо

Розкрили далекосяжні зв'язки: археологи знайшли елітарні гробниці бронзової доби на Кіпрі

Ці експериментальні зразки зараз виставлені на загальний огляд у Карнегіївському музеї природної історії в межах розширеної галереї Стародавнього Єгипту.

Раніше Фокус писав про Акведук Деліккемер у Туреччині. Колись він був частиною 22-кілометрової водної системи, яка постачала прісну воду з Ісламларського нагір'я до Патари, ключового прибережного міста стародавньої Лікії.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття у Туреччині. У місті, яке незабаром має відвідати новообраний Папа Лев XIV, виявили стародавню мозаїку, пов'язану з першими християнами.