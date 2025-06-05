Їх могли написати автори Біблії: сувої Мертвого моря знову шокували вчених

Стародавні рукописи, виявлені в пустелі Юдеї, можуть бути набагато давнішими, ніж вважали вчені. Дослідники переглянули вік декількох сувоїв Мертвого моря і виявили, що деякі біблійні тексти можуть походити з того ж періоду, що і їхні оригінальні автори.

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Про це пише The Guardian.

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Дослідження, проведене Младеном Поповичем і його командою в Університеті Гронінгена, базується на попередніх результатах радіовуглецевого датування 30 фрагментів сувоїв, знайдених у чотирьох місцях навколо Кумрана.

Перед тестуванням команда ретельно видалила рицинову олію — речовину, яка використовувалася в 1950-х роках для збереження рукописів, але, як відомо, впливає на результати радіовуглецевого датування.

Результати підтвердили, що хоча два зразки були новішими, ніж очікувалося, більшість з них були старішими, ніж раніше датувалися, а деякі з них безпосередньо збігалися з періодами життя біблійних авторів.

"Це як машина часу, — сказав Попович. — Ми можемо потиснути руку цим людям, які жили 2000 років тому".

Окрім фізичних тестів, дослідники використовували модель машинного навчання під назвою Enoch, навчену на цифрових зображеннях слідів чорнила з 24 текстів, датованих за допомогою радіовуглецевого аналізу.

Коли Enoch протестували на додаткових зразках, датування збіглося з результатами радіовуглецевого аналізу в 85% випадків і часто давало точніші оцінки віку. При застосуванні до 135 раніше не датованих сувоїв вона успішно датувала 79% відповідно до оцінок експертів.

Enoch також допомогла виявити перекриття використання хасмонейських і геродіанських шрифтів і показала, що такі тексти, як Еклезіаст і фрагмент Даниїла 4Q114, ймовірно, були написані ближче до часу їхніх гіпотетичних авторів.

Машинне навчання має перевагу над традиційними методами, які вимагають фізичних зразків, що частково руйнуються під час тестування. Enoch пропонує альтернативу, яка зберігає цілісність цих рідкісних текстів.

"Існує понад 1000 рукописів сувоїв Мертвого моря, тому наше дослідження є першим, але важливим кроком", — сказав Попович.

Експерти бачать широкі наслідки. Професор Джоан Тейлор з Кінгс-Коледжу в Лондоні зазначила, що ці висновки ставлять під сумнів попередні припущення про роль Кумрана в виробництві сувоїв.

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Однак доктор Метью Коллінз з Університету Честера закликав до обережності, вказавши, що радіовуглецеве датування відображає вік пергаменту, а не обов'язково час його написання, і висловив занепокоєння щодо обмеженої різноманітності навчальних даних. Проте він визнав модель цінним доповненням до інструментів, доступних для датування рукописів.

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