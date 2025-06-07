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Хто був автором Біблії: ШІ допоміг зробити важливе відриття

Біблія мала різних авторів
Фото: Pexels | Вчені розглядають Біблію як "мозаїку" текстів різних авторів

Міжнародна команда дослідників проаналізувала текст Біблії, використовуючи спеціально розроблене програмне забезпечення. Комп'ютерний аналіз допоміг розв'язати давні дебати вчених щодо авторства кількох уривків Святого Письма, написаних і відредагованих близько 2 800 років тому.

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Про це пише The Times of Israel.

В межах опублікованого 3 червня в міжнародному науковому журналі PLOS ONE дослідження було розглянуто 50 вибраних розділів з перших дев'яти книг єврейської Біблії — П'ятикнижжя та Ранніх пророків. Дослідники пояснили, що в перших дев'яти книгах простіше ідентифікувати блоки, які належать різним авторам, школам чи редакторам.

Доктор Шира Файгенбаум-Головін з математичного факультету Університету Дьюка розповіла, що команда адаптувала для аналізу Біблії алгоритм, який вивчає розподіл слів в англомовних текстах. Він дозволяє порівняти два тексти та оцінити їхню схожість. За словами Файгенбаум-Головін, учені брали певне слово та перевіряли кількість його появ у тексті.

Автори Біблії: ШІ розв'язав давню дискусію

Дослідження з застосуванням штучного інтелекту розв'язало суперечки щодо того, чи належать оповіді у Першій та Другій книгах Самуїла до однієї історії, чи одна з них була розширена другою пізніше іншим автором.

"Наш аналіз показав, що думка меншості правильна: Друга книга Самуїла 6 написана в іншому стилі та з іншою лексикою, ніж Перша книга Самуїла 4:1-7:1", — сказали дослідники.

Також група учених проаналізувала за допомогою комп'ютерного алгоритму історії про Авраама, зокрема уривки, в яких він веде битви з місцевими царями, щоб врятувати свого племінника Лота. На думку дослідників, вони були написані пізніше, ніж решта "Книги Буття". Також автори дослідження проаналізували "Книгу Естер", що оповідає про єврейсько-перську царицю та, за висновками вчених, була написана в елліністичний період близько 333-63 рр. до н. е.

Комп'ютерний аналіз в обох випадках виявив, що всі ці тексти, найімовірніше, не були пов'язані з жодною з трьох шкіл письменників, які виділяють дослідники Святого Письма.

"Це дослідження важливе як для біблійних, так і для давньоізраїльських дослідників, оскільки воно має потенціал для розміщення спірних текстів у їхньому належному літературному та історичному контексті", — зазначив один з авторів, професор Ізраїль Фінкельштейн, керівник Школи археології та морських культур Хайфського університету.

Автором Біблії не може бути окрема людина

Один з авторів дослідження, відомий біблійний експерт з Колеж де Франс Томас Ремер також зауважив, що з погляду науки жодна окрема людина не може вважатися єдиним автором Священного Писання.

"Оригінальні версії сувоїв постійно перероблялися та переписувалися редакторами, які додавали, змінювали, а іноді й пропускали частини попередніх текстів", — сказав Томас Ремер журналістам.

Нагадаємо, 5 червня видання The Guardian писало про нове відкриття дослідників сувоїв Мертвого моря, яке свідчить про те, що їх могли написати автори Біблії.

3 травня ЗМІ писали, що археологи знайшли місце, пов'язане з Розп'яттям Христовим, описане в уривку з Євангелія від Івана.