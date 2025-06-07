Хто був автором Біблії: ШІ допоміг зробити важливе відриття

Міжнародна команда дослідників проаналізувала текст Біблії, використовуючи спеціально розроблене програмне забезпечення. Комп'ютерний аналіз допоміг розв'язати давні дебати вчених щодо авторства кількох уривків Святого Письма, написаних і відредагованих близько 2 800 років тому.

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Про це пише The Times of Israel.

В межах опублікованого 3 червня в міжнародному науковому журналі PLOS ONE дослідження було розглянуто 50 вибраних розділів з перших дев'яти книг єврейської Біблії — П'ятикнижжя та Ранніх пророків. Дослідники пояснили, що в перших дев'яти книгах простіше ідентифікувати блоки, які належать різним авторам, школам чи редакторам.

Доктор Шира Файгенбаум-Головін з математичного факультету Університету Дьюка розповіла, що команда адаптувала для аналізу Біблії алгоритм, який вивчає розподіл слів в англомовних текстах. Він дозволяє порівняти два тексти та оцінити їхню схожість. За словами Файгенбаум-Головін, учені брали певне слово та перевіряли кількість його появ у тексті.

Автори Біблії: ШІ розв'язав давню дискусію

Дослідження з застосуванням штучного інтелекту розв'язало суперечки щодо того, чи належать оповіді у Першій та Другій книгах Самуїла до однієї історії, чи одна з них була розширена другою пізніше іншим автором.

"Наш аналіз показав, що думка меншості правильна: Друга книга Самуїла 6 написана в іншому стилі та з іншою лексикою, ніж Перша книга Самуїла 4:1-7:1", — сказали дослідники.

Також група учених проаналізувала за допомогою комп'ютерного алгоритму історії про Авраама, зокрема уривки, в яких він веде битви з місцевими царями, щоб врятувати свого племінника Лота. На думку дослідників, вони були написані пізніше, ніж решта "Книги Буття". Також автори дослідження проаналізували "Книгу Естер", що оповідає про єврейсько-перську царицю та, за висновками вчених, була написана в елліністичний період близько 333-63 рр. до н. е.

Комп'ютерний аналіз в обох випадках виявив, що всі ці тексти, найімовірніше, не були пов'язані з жодною з трьох шкіл письменників, які виділяють дослідники Святого Письма.

"Це дослідження важливе як для біблійних, так і для давньоізраїльських дослідників, оскільки воно має потенціал для розміщення спірних текстів у їхньому належному літературному та історичному контексті", — зазначив один з авторів, професор Ізраїль Фінкельштейн, керівник Школи археології та морських культур Хайфського університету.

Автором Біблії не може бути окрема людина

Один з авторів дослідження, відомий біблійний експерт з Колеж де Франс Томас Ремер також зауважив, що з погляду науки жодна окрема людина не може вважатися єдиним автором Священного Писання.

"Оригінальні версії сувоїв постійно перероблялися та переписувалися редакторами, які додавали, змінювали, а іноді й пропускали частини попередніх текстів", — сказав Томас Ремер журналістам.

Нагадаємо, 5 червня видання The Guardian писало про нове відкриття дослідників сувоїв Мертвого моря, яке свідчить про те, що їх могли написати автори Біблії.

3 травня ЗМІ писали, що археологи знайшли місце, пов'язане з Розп'яттям Христовим, описане в уривку з Євангелія від Івана.