Ніколас Кейдж зняв фільм жахів про Ісуса: що про нього відомо (відео)

"Син теслі" пропонує дуже нетрадиційний погляд на події з Біблії. Причому сам Кейдж виконав роль Йосипа, а роль Діви Марії дісталася відомій співачці Талії Бернетт, більше відомій, як FKA twigs.

Майбутній скандальний біблійний фільм жахів Ніколаса Кейджа про дитинство Ісуса зазнав критики з боку християн і був названий "богохульним". Поки доступний тільки трейлер "Сина теслі", але він уже викликав бурхливий скандал, пише Daily Mail.

Трейлер фільму "Син теслі"

Нетрадиційний переказ біблійної історії, який вийде в кінотеатрах 14 листопада, за словами сценариста і режисера Лофті Натана, ґрунтується на апокрифічному Євангелії від Фоми.

Після початкового анонсу фільму дехто розкритикував проєкт у соцмережах, заявивши, що Голлівуд перетворив "Святе Письмо на жах".

У Google Reviews фільм наразі має рейтинг 1,3/5 — і це за місяць до прем'єри в кінотеатрах.

У фільмі "Син тесляра" Ніколас Кейдж зіграв роль Йосипа, тоді як роль молодого Ісуса виконав британський актор Ноа Джуп, відомий за фільмами "Тихе місце" і "Диво", а роль його матері, Діви Марії дісталася співачці FKA Twigs.

"Що чекає на нас, коли ми нарешті звернемося до смерті?" — каже Йосип на початку трейлера, щоб потім зловісно заявити, що його син, відомий просто як Хлопчик, "володіє силою, яку я не можу зрозуміти. Силою, яку я не можу стримати".

У трейлері представлений ще один персонаж — Незнайомка, яку грає Айла Джонстон, послана, щоб "мучити" Хлопчика.

За даними компанії Magnolia Pictures, яка випускає фільм у США, дія розгортається у віддаленому селі в Єгипті часів Римської імперії.

Згідно з сюжетом, тесля Йосип залишається вірним своїй вірі та традиціям, навіть коли "його дружина і дитина зазнають нападок з боку надприродних сил".

"Таємничий незнайомець намагається переконати юного Ісуса відмовитися від правил його благочестивого батька. З кожною новою спокусою хлопчик дедалі більше занурюється в заборонений світ, а переляканий Йосип розуміє, що тут замішана демонічна сила. За Ісусом нез'ясовно слідують жорстокі, протиприродні події, і він починає бачити жахливі видіння майбутнього", — сказано в анотації до фільму.

Кейдж не новачок у фільмах жахів: він зіграв серійного вбивцю у фільмі 2024 року "Довгоногий". За скромного бюджету в 10 млн доларів, картина зібрала 128 мільйонів доларів у прокаті.

Сам актор заявляв, що "хорор, якщо він добре знятий, по-справжньому сюрреалістичний. Це логіка сну. Він не зобов'язаний спиратися на закони фізики або реальність", — говорив він в інтерв'ю.

