Вийшов тизер другої частини "Збройного барона": коли стрічка вийде в кінотеатрах (відео)

4 листопада в мережу виклали тизер до другої частини фільму "Збройний барон" (Lords of War), який стане прямим продовженням знаменитої історії. Вихід нового фільму в повноцінний прокат відбудеться в січні 2027 року.

Наразі повідомляється, що з оригінального складу першої частини до роботи повернувся тільки актор Ніколас Кейдж. Про це повідомляє Variety.

Також повідомляється, що до акторського складу долучаться Лаура Гаррієр, Сільвія Хукс і Грег Тарзан Девіс. Головного антагоніста голівудського актора зіграє шведська зірка кіно Білл Скарсгард.

Наразі права на другу частину історії належать компанії Vertical. Режисер картини та сценарист Ендрю Ніккол розкрив деякі деталі того, що очікує на глядачів під час перегляду сиквела.

"Як оповідач, я завжди відчував, що з "торговцем смертю" — чарівним дияволом Ніколаса Кейджа, Юрієм Орловим, є куди більше вивчити та показати. Цей останній розділ дав мені можливість представити його головного суперника", — говорить режисер.

Видео дня

Про що буде друга частина "Збройного барона": деталі

Друга частина стане прямим сиквелом першої частини, де Юрій Орлов (герой Ніколаса Кейджа) зіткнеться зі своїм позашлюбним сином Антоном (того грає Скарсград). За сценарієм фільму, син намагатиметься перевершити бтька в його навичка.

"Безжальний найманець-геній, який прагне перевершити батька, створює приватну армію та експлуатуючи війни Америки на Близькому Сході, опиняється втягнутим у смертельну битву за спадщину. Шокуюче відкриття про родинні зв'язки розпалює запекле суперництво між батьком і сином, підживлене владою, амбіціями та зрадою — на волосині стоїть глобальна торгівля озброєнням", — йдеться в описі стрічки.

За словами пана Ніккола, персонаж Білла Скарсгарда прагне показати, що він є значно кращим свого батька. Режисер стрічки додає, що "Антон не прагне виправити помилки батька, а прагне їх перевершити".

Раніше Фокус повідомляв про те, як актор зняв фільм жахів про Ісуса. Причому сам Кейдж виконав роль Йосипа, а роль Діви Марії дісталася відомій співачці Талії Бернетт, більше відомій, як FKA twigs.

Згодом стало відомо, що Кейдж вийшов у світ із молодою дружиною. 62-річний актор, володар премії "Оскар", потрапив у заголовки ЗМІ після втрати будинку через повінь в Малібу.