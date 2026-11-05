"Пора передать седьмой номер": Роналду попрощался со сборной Португалии

Португальский нападающий Криштиану Роналду завершил карьеру в национальной сборной. 41-летний футболист объявил о своём решении в соцсети.

Как пишет DW, Роналду заявил, что для португальского народа настал день, когда ему предстоит передать седьмой номер сборной. По его словам, он никогда не считал, что этот номер принадлежит только ему, но на протяжении 23 лет имел "привилегию и ответственность носить его, защищать на стадионах по всему миру". Далее футболист сказал, что пришло время передать номер следующим поколениям.

Роналду отметил, что решение было нелегким: карьера в сборной, начавшаяся в августе 2003 года, стала важной частью его жизни.

Рекорды и главный трофей

По данным издания, Роналду является рекордсменом мирового футбола по количеству матчей и голов за национальную сборную. За 23 года он провел за Португалию 234 матча и забил 146 голов.

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Самым значительным достижением нападающего в составе сборной стало завоевание титула чемпиона Европы на турнире 2016 года во Франции.

На чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике Роналду забил три гола, однако Португалия выбыла уже на стадии 1/8 финала, уступив сборной Испании. Испанцы впоследствии стали чемпионами турнира.

Конфликт с тренером в октябре

Последние месяцы в сборной были для футболиста противоречивыми. В октябре Роналду поссорился с новым главным тренером Жорже Жезушем: по версии издания, тренер нарушил обещание выпустить его на поле в матче Лиги наций. После этого Роналду покинул тренировочный лагерь и получил 30-дневную дисквалификацию.

Несмотря на слухи о возможном возвращении, футболист решил завершить выступления за сборную.

Стоит напомнить, что 7 октября Роналду опубликовал 8 пунктов скандальной речи, которую тренер Жезуш якобы должен был озвучить в начале пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Дании. В ней он должен был публично извиниться перед Криштиану и признать любовь футболиста к сборной Португалии.

Кроме того, недавно Криштиану Роналду рекламировал пикапы, с которых запускают "Герани" по Украине.