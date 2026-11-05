"Час передати сьомий номер": Роналду попрощався зі збірною Португалії

Португальський нападник Кріштіану Роналду завершив кар'єру в національній збірній. 41-річний футболіст оголосив про своє рішення у соцмережі.

Як пише DW, Роналду заявив, що для португальського народу настав день, коли він має передати сьомий номер збірної. За його словами, він ніколи не вважав, що цей номер належить лише йому, але протягом 23 років мав "привілей і відповідальність носити його, захищати на стадіонах по всьому світу". Далі футболіст сказав, що настав час передати номер наступним поколінням.

Роналду зазначив, що рішення було непростим: кар'єра в збірній, яка розпочалася в серпні 2003 року, стала важливою частиною його життя.

Рекорди й головний трофей

За даними видання, Роналду є рекордсменом світового футболу за кількістю матчів і голів за національну збірну. За 23 роки він провів за Португалію 234 поєдинки та забив 146 м'ячів.

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Найвагомішим досягненням нападника у складі збірної стало здобуття титулу чемпіона Європи на турнірі 2016 року у Франції.

На чемпіонаті світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці Роналду забив три голи, проте Португалія вибула вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись збірній Іспанії. Іспанці згодом стали чемпіонами турніру.

Конфлікт із тренером у жовтні

Останні місяці в збірній були для футболіста суперечливими. У жовтні Роналду посварився з новим головним тренером Жорже Жезушем: за версією видання, тренер порушив обіцянку випустити його на поле в матчі Ліги націй. Після цього Роналду залишив тренувальний табір і отримав 30-денну дискваліфікацію.

Попри чутки про можливе повернення, футболіст вирішив завершити виступи за збірну.

Варто нагадати, що 7 жовтня Роналду опублікував 8 пунктів скандальної промови, які тренер Жезуш нібито мав озвучити на початку пресконференції перед матчем Ліги націй проти Данії. У ній він мав публічно попросити вибачення перед Кріштіану та визнати любов футболіста до збірної Португалії.

Також нещодавно Кріштіану Роналду рекламував пікапи, з яких запускають "Герані" по Україні.