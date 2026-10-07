Роналду опублікував скандальний текст, який тренер збірної мав озвучити на пресконференції

У Португалії продовжується скандал між форвардом збірної Кріштіану Роналду та головним тренером команди Жорже Жезушем.

Футболіст опублікував 8 пунктів промови, які Жезуш ніби то мав озвучити на початку пресконференції перед матчем Ліги націй проти Данії (1 жовтня). Текст промови для Жезуша наводить CNN Portugal.

Роналду сам опублікував текст заяви для тренера

Жорже мав публічно вибачитися перед Кріштіану та визнати любов футболіста до збірної Португалії. Також головний тренер повинен був визнати свою провину за те, що протримав Роналду на розминці без потреби, а також порівняти його з Пеле чи Марадоною. Порівняння – це шостий пункт і він звучить так: "Я помилився, змусивши гравця масштабу Пеле чи Марадони розминатися, а потім не випустивши на поле. Якби це було сьогодні, я б цього не зробив".

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Окрім цього Жезуш мусив гарантувати абсолютну лояльність і професіоналізм гравця.

Також у сьомому пункті Жезуш мав сказати: "Щодо закриття теми: я хочу бачити Кріштіану в національній збірній. Ба більше, я хочу цього не просто так, а дуже сильно. На щастя, він теж вірить у мене. Він повірив в "Аль-Насрі", повірить і тут".

А у восьмому пункті Жезуш мав похвалити Роналду та підкреслити його відкритість до фанатів через постійні селфі та автографи.

"Той, хто проводить понад 230 матчів за збірну, не потребує моїх уроків любові до Португалії. Це був момент розчарування, який нічого не перекреслює. Він – гравець, який роздає найбільше автографів, робить найбільше селфі, найбільше приділяє увагу вболівальників. Не вигадуймо проблем там, де їх немає", - мав сказати тренер зібрної, але не сказав. Частину вимог зіркового футболіста він проігнорував, через що Роналду залишив розташування національної команди і, за чутками, не планує до неї повертатися, поки її очолює Жорже Жезуш.

Як відомо, з восьми пунктів, Жорже Жезуш озвучив лише чотири і ті не дослівно, проте із Марадоною він Роналду все ж порівняв. І він також визнав, що припустився помилки, як і передбачалося в документі.

Але потім Жезуш не згадував жодних рекомендацій у документі, "затвердженому" Кріштіану Роналду, який був створений після зустрічі між Жорже Жезусом, Сімау Коутінью (спортивним директором ФК "Аль-Наср") та Тьягу Кравейру (колишнім генеральним директором Португальської федерації футболу та нинішнім адміністратором компаній групи CR7).

Жорже Жезуш не згадав про "позитивний вплив" Роналду на національну команду і не сказав, що "дійсно хотів" бачити Роналду в національній команді, і не виправдав раптового відходу Роналду зі стадіону в Данії.

Замість того тренер сказав, що "не буде гравця, який змінить мою думку".

Фокус докладно розповідав про скандал із Кріштіану Роналду та тренером зібрної Португалії.

Тим часом Роналду залишився без свого фірмового номера, сімки, який у збірній Португалії отримав Рафаел Леау.