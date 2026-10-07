Роналду опубликовал скандальный текст, который тренер сборной должен был озвучить на пресс-конференции

В Португалии продолжается скандал между нападающим сборной Криштиану Роналду и главным тренером команды Жорже Жезушем.

Футболист опубликовал 8 пунктов речи, которую Жезуш якобы должен был произнести в начале пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Дании (1 октября). Текст речи для Жезуша приводит CNN Portugal.

Роналду сам опубликовал текст заявления для тренера

Жорже должен был публично извиниться перед Криштиану и признать любовь футболиста к сборной Португалии. Также главный тренер должен был признать свою вину за то, что без необходимости задержал Роналду на разминке, а также сравнить его с Пеле или Марадоной. Сравнение — это шестой пункт, и он звучит так: "Я ошибся, заставив игрока уровня Пеле или Марадоны разминаться, а затем не выпустив его на поле. Если бы это произошло сегодня, я бы так не поступил".

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Кроме того, Жезуш должен был гарантировать абсолютную лояльность и профессионализм игрока.

Кроме того, в седьмом пункте Жезуш должен был сказать: "Что касается завершения этой темы: я хочу видеть Криштиану в национальной сборной. Более того, я хочу этого не просто так, а очень сильно. К счастью, он тоже верит в меня. Он поверил в "Аль-Насри", поверит и здесь".

А в восьмом пункте Жезуш должен был похвалить Роналду и подчеркнуть его открытость по отношению к фанатам, проявляющуюся в постоянных селфи и автографах.

"Тот, кто провел более 230 матчей за сборную, не нуждается в моих уроках любви к Португалии. Это был момент разочарования, который ничего не перечеркивает. Он — игрок, который раздаёт больше всего автографов, делает больше всего селфи, уделяет больше всего внимания болельщикам. Давайте не будем придумывать проблем там, где их нет", — должен был сказать тренер сборной, но не сказал. Часть требований звездного футболиста он проигнорировал, из-за чего Роналду покинул расположение национальной команды и, по слухам, не планирует в неё возвращаться, пока её возглавляет Жорже Жезуш.

Как известно, из восьми пунктов Жорже Жезуш озвучил лишь четыре, причём не дословно, однако он всё же сравнил Роналду с Марадоной. Кроме того, он признал, что допустил ошибку, как и было указано в документе.

Но затем Жезуш не упомянул ни о каких рекомендациях в документе, "утверждённом" Криштиану Роналду, который был составлен после встречи между Жорже Жезушем, Симау Коутинью (спортивным директором ФК "Аль-Наср") и Тьягу Кравейру (бывшим генеральным директором Португальской федерации футбола и нынешним администратором компаний группы CR7).

Жорже Жезуш не упомянул о "положительном влиянии" Роналду на национальную сборную, не сказал, что "действительно хотел" видеть Роналду в национальной сборной, и не оправдал внезапный уход Роналду со стадиона в Дании.

Вместо этого тренер сказал, что "не найдется игрока, который заставит меня изменить своё мнение".

"Фокус" подробно рассказывал о скандале с Криштиану Роналду и тренером сборной Португалии.

Тем временем Роналду остался без своего фирменного номера — семерки, который в сборной Португалии достался Рафаэлю Леау.