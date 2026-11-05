Леопард подорвался на мини после войны Армении и Азербайджана, но выжил и на 3 лапах преодолел 322 км

Леопард по имени Арен преодолел почти 322 километра из Армении в соседнюю Грузию, несмотря на то, что у него было всего три лапы.

Представитель исчезающего вида леопардов лишился части передней лапы в результате подрыва на мине, оставшейся после войны на Кавказе. Но раненое животное совершило уникальное путешествие, пишет The New York Times.

По информации издания от 30 октября, в 2025 году леопард по имени Арен преодолел почти 322 километра через горы южной Армении до соседней Грузии. Несмотря на травму, взрослому самцу удалось преодолеть горную местность и глубокие ущелья, прежде чем камера зафиксировала его прибытие в Грузию.

Арен долгие годы жил в горном регионе у границы Армении с Азербайджаном, где мины, оставшиеся после десятилетий конфликта, по-прежнему представляют опасность. В какой-то момент он лишился части передней левой лапы, наступив на мину. После этого он заметно хромал.

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Но травма не помешала ему выжить в дикой природе. Исследователи выяснили, что Арен адаптировал свои охотничьи навыки, делая ставку на засаду на добычу, а не на преследование, как это обычно делают другие леопарды.

Леопард впервые привлек внимание местных защитников природы после того, как жители начали сообщать о наблюдениях за этими находящимися под угрозой исчезновения животными примерно в 2017 году. Арус Нерсисян, директор Фонда охраны окружающей среды "Арпи", рассказала, что её организация установила камеры наблюдения на территории и вскоре поняла, что там обитает больше леопардов, чем ожидалось.

В 2019 году рейнджер Самвел Карапетян встретил леопарда недалеко от исторического села Арени, следуя по следам лап через узкое ущелье.

Три месяца спустя камера наблюдения зафиксировала того самого леопарда, которого опознали по характерному рисунку пятен на шерсти. Видеозапись показала, что у леопарда, которого позже назвали Ареном, отсутствует часть ноги.

Затем Арен продолжал появляться на кадрах в Армении, в частности в 2022 году, прежде чем через три года пересек границу и оказался в Грузии. Исследователи полагают, что он, возможно, искал новую территорию, поскольку количество леопардов на юге Армении постепенно увеличивалось.

Его путешествие важно, поскольку кавказские леопарды когда-то были почти полностью истреблены в Армении после десятилетий охоты. Сегодня исследователи подсчитали, что там может обитать от восьми до десяти особей.

Хотя Арену не видели с момента его появления в Грузии в 2025 году, исследователи продолжают фиксировать других леопардов в Армении, в частности нового самца, запечатленного камерами слежения в октябре 2026 года.

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