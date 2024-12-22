В зоопарке Одессы леопард напал на человека: в полиции говорят о "нарушении правил безопасности"

Животное бросилось на работника зверинца, который пришел убрать в вольере. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие.

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По факту нападения леопарда на работника одесского зоопарка и обезвреживанием животного правоохранителями начато уголовное производство. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.

Там отметили, что событие квалифицировано как нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что леопард напал на работника, который пришел убирать в вольере. На помощь раненому бросился еще один сотрудник, и оба мужчины оказались за оградой вместе с животным. Чтобы спасти людей и не допустить побега в город животного, полицейские использовали огнестрельное оружие и обезвредили леопарда.

"Раненого мужчину с ранами и множественными укусами госпитализировали, он в тяжелом состоянии. Второй работник зоопарка не пострадал. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Продолжается следствие", — добавили правоохранители.

Нападение леопарда в зоопарке Одессы: что известно

Известно, что инцидент произошел в субботу, 21 декабря. На него отреагировали в городском совете. Там рассказали, что раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Директор одесского зоопарка Игорь Беляков добавил, что рабочего по уходу за животными ранил леопард из-за нарушения лицом техники безопасности. Сейчас сам работник находится в больнице.

"Так случилось, что леопард оказался за пределами вольера, за пределами зоопарка. Наши попытки его усыпить, все наши попытки результата не дали и возникла ситуация, когда леопард мог в любую секунду оказаться вообще за пределами зоопарка. Это представляло чрезвычайно большую угрозу для жизни и здоровья людей. Поэтому полиция ликвидировала леопарда. Другого никакого выхода из этой ситуации не было, поскольку могли пострадать люди", — рассказал он.

Заявление в полицию с требованием расследовать инцидент и сообщить все обстоятельства написала зоозащитная организация UAnimals. Там хотят выяснить, соблюдаются ли в зоопарке все меры безопасности, почему к животному не применили транквилизаторы и не погрузили леопарда в сон.

"Также из фотографий, которые обнародовала полиция, юристки UAnimals предполагают, что в Одесском зоопарке нарушают нормы содержания животных. Площадь вольера у леопарда должна была бы составлять не менее 100 квадратных метров, а высота — 4. К тому же все кошачьи нуждаются в бассейне в вольере — об этом четко говорит Порядок содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях", — добавили в UAnimals.

Организация также обратилась в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственную экологическую инспекцию Украины с просьбой проверить условия содержания всех животных в зоопарке и составить протокол по части 3 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Одесской области из зоопарка сбежал бабуин. Он поселился в одном из местных дворов.

Ранее, в октябре на территории завода в Костополе на Ровенщине, правоохранители обнаружили тело мертвого льва. По предварительным данным, животное умерло в результате онкологического заболевания.