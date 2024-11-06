В Одесской области из зоопарка сбежал бабуин: его нашли в необычном месте (видео)

На опубликованном в сети видео можно заметить примата, который засел на крыше железной постройки и не хотел оттуда спускаться. В результате его все же удалось словить.

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В Одесской области из зоопарка сбежал бабуин и поселился в одном из дворов местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Одесса".

Произошел инцидент в среду, 6 ноября. Авторы публикации утверждают, что животное проживало в зоопарке города Измаил, но сбежало оттуда. Как именно это произошло — информации нет. Руководство учреждения не комментировало инцидент.

Примата внезапно заметили в одном из дворов Одесской области, говорится в сообщении. Он забрался на крышу железной постройки, рядом с домом, и не хотел оттуда спускаться, осматривая территорию. Это все удалось снять на видео, которое впоследствии и опубликовали в сети.

В результате бабуина все же удалось снять оттуда и забрать. Где он сейчас и в каком состоянии — неизвестно. Руководство зоопарка никак не комментировало инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 27 октября Фокус писал об инциденте, который произошел со львом Ровненского зоопарка. История началась с того, что на территории Костопольского завода местные жители увидели туши мертвых животных — аиста, обезьяны, льва. После этого полиция открыла уголовное производство, чтобы выяснить, как туши оказались на свалке.

31 октября Госэкоинспекция отреагировала на инцидент, связанный со смертью льва из зоопарка. Директор заплатил штраф в 700 гривен за то, что не сообщил о гибели животного.