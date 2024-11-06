На Одещині із зоопарку втік бабуїн: його знайшли в незвичайному місці (відео)

На опублікованому в мережі відео можна помітити примата, який засів на даху залізної споруди і не хотів звідти спускатися. У результаті його все ж вдалося зловити.

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В Одеській області із зоопарку втік бабуїн і оселився в одному з дворів місцевих жителів. Про це повідомляє Telegram-канал "Труха Одеса".

Стався інцидент у середу, 6 листопада. Автори публікації стверджують, що тварина проживала в зоопарку міста Ізмаїл, але втекла звідти. Як саме це сталося — інформації немає. Керівництво установи не коментувало інцидент.

Примата раптово помітили в одному з дворів Одеської області, ідеться в повідомленні. Він забрався на дах залізної споруди, поруч із будинком, і не хотів звідти спускатися, оглядаючи територію. Це все вдалося зняти на відео, яке згодом і опублікували в мережі.

У результаті бабуїна все ж вдалося зняти звідти й забрати. Де він зараз і в якому стані — невідомо. Керівництво зоопарку ніяк не коментувало інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 27 жовтня Фокус писав про інцидент, який стався з левом Рівненського зоопарку. Історія почалася з того, що на території Костопільського заводу місцеві жителі побачили туші мертвих тварин — лелеки, мавпи, лева. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, щоб з'ясувати, як туші опинилися на звалищі.

31 жовтня Держекоінспекція відреагувала на інцидент, пов'язаний зі смертю лева із зоопарку. Директор заплатив штраф у 700 гривень за те, що не повідомив про загибель тварини.