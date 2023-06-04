Червона панда втекла з зоопарку заради овочевого магазину (фото)

Працівники продуктового складу сплутали червону панду з великим кольоровим котом, але виявилося, що дика тварина залишила свій вольєр.

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Червона панда втекла з зоопарку у Великій Британії та вирішила прокрастися на територію овочевих магазинів FreshPoint Local. Про це інформує ВВС.

Люди, які працювали на складі, ледве повірили своїм очам, коли побачили червону панду, яка "прогулювалася" вулицею. Працівники не одразу зрозуміли, що бачать дику тварину. Один зі співробітників на вантажному майданчику крикнув, що вони бачать червону панду, яка йде дорогою.

"Я подумав: "ти впевнений, що це не просто великий смішний кольоровий кіт?" але ні, це була червона панда", – висловився Ґарет із FreshPoint.

Тварина зайшла у двір навпроти. ЇЇ заблокували, до приїзду поліції та співробітників зоопарку.

"Спочатку поліція подумала, що я тягну її за ногу, але потім впоралася з твариною", – розповів чоловік.

Поліція повідомила, що тварина втекла із зоопарку Ньюкі в Корнуоллі. Тримали тварину у дворі, доки її не забрали працівники установи.

У зоопарку Ньюквей є дві червоні панди, Серен і Сундара. Дейв Фолланд, керівник закладу, розповів, що червона панда на ім’я Сундара, яка прибула до установи на початку травня, втекла зі свого вольєра.

"Наша команда відреагувала відповідно до добре відпрацьованих процедур, і вона була швидко схоплена та повернута додому", – сказав він.

Нагадаємо, єнот підійшов до вікна Dunkin' drive-thru, мережі закладів із відомими сніданками й широким вибором кавових напоїв, та взяв білий глазурований пончик. Відео переглянули понад 21 мільйон разів на TikTok.

Також у заповіднику у Китаї помітили рідкісну панду-альбіноса. Таку тварину була вперше побачили у квітні 2019 року. З того часу спеціальна команда стежить за твариною, активуючи камери та вивчаючи її щоденні переміщення. Цього разу її побачили серед інших тварин. Камери зафіксували момент, коли вона підіймалася на величезне дерево, ймовірно, у пошуках їжі.