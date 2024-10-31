Смерть льва из Ривненского зоопарка: экоинспекция оштрафовала директора на 700 грн (фото)
Госэкоинспекция на третий день после инцидента отреагировала на тушу льва из Ривненского зоопарка, которую нашли на свалке. Директор зоопарка заплатил штраф за то, что не сообщил о гибели животного.
На Ровенский зоопарк пожаловались зоозащитники, которые сообщили о смерти льва и появление туши на свалке неподалеку. Инспекторы по охране окружающей среды проверили зоопарк и свалку и выписали штраф в 700 грн. О деталях наказания директора Ровенского зоопарка пресс-служба Государственной экологической инспекции Полесского округа написала на странице Facebook.
Сообщение Госэкоинспекции опубликовали днем 31 октября. В тексте указано, что на государственном портале "Экоугроза" появилась жалоба зоозащитников из Общественной организации "ЮАЭНИМАЛС" на возможные нарушения закона, которые могли произойти в Ровенском зоопарке. 30 октября инспекторы посетили заведение и проверили, соблюдаются ли там требования по содержанию животных в неволе. На следующий день они посетили территорию Костопольского филиала ГП "Укрветсанзавод" в селе Лесополь Ровенской области — на полигоне этого завода в октябре 2024 года нашли туши мертвых животных, среди них — львицы "Дины". Пресс-служба сообщила, что, среди прочего, установили, что в зоопарке действительно содержат львов.
Госэкоинспекция Полесского округа установила, что в Ривненском зоопарке нарушили п. 4.6"Порядка содержания и разведения диких животных, находящихся в состоянии неволи или в полувольных условиях". В этом пункте указано, что директор заведения в течение 10 дней должен был сообщить соответствующие органы о смерти животных, а он это почему-то не сделал. За такое нарушение директора оштрафовали по ст. 188-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф он уже заплатил, заверили инспекторы — все 765 грн. Заметим, максимальное наказание должностному лицу за указанное нарушение — это 1 275 грн, минимальное — 255 грн.
На странице Facebook Ривненского зоопарка пока не комментировали штраф, который получил директор.
Ривненский зоопарк и смерть льва — детали
Отметим, 27 октября Фокус писал об инциденте, который произошел со львом Ровенского зоопарка. История началась с того, что на территории Костопольского завода местные жители увидели туши мертвых животных — аиста, обезьяны, льва. После этого полиция открыла уголовное производство, чтобы выяснить, как туши оказались на свалке. Выяснилось, что они туда попали из зоопарка в Ривне. Кроме того, лев оказался львицей Диной. Объяснение появилось на странице Facebook заведения, в котором она содержалась. Львице было 20 лет и для таких животных это достаточно почтенный возраст, говорилось в заметке. Из-за старости у львицы произошел гормональный сбой и у нее выросла грива, как у самца. Именно поэтому самку Дину на свалке сначала перепутали с самцом льва.
Напоминаем, в июле стало известно о смерти гималайского медведя "Ямполя", которого во время войны вывезли из Украины в Шотландию.