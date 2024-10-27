По человеческим меркам ей было 95 лет: в зоопарке Ривне объяснили, как труп львицы оказался на свалке

Вместе со львицей на завод отвезли еще нескольких умерших животных, но среди них не было обезьян, как сообщали в соцсетях.

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Ривненский зоопарк имеет договор с Костопольским заводом об утилизации мертвых животных, поэтому не мог самостоятельно похоронить животное, потому что не имеет на это соответствующего разрешения. Об этом "Суспільному" рассказала заместитель директора Ирина Олиферук.

Как она рассказала, львица умерла на прошлой неделе в зоопарке. Ей было 20 лет.

"Дольше львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас трудно смотреть на эти все публикации в соцсетях. Наш водитель отвез львицу на завод, есть все документы, акт вскрытия. Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому ее приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и поэтому странно, что кто-то сделал такое фото", — пояснила Ирина Олиферук.

По словам заместителя директора зоопарка, другой возможности утилизировать мертвых животных у заведения нет, поскольку их массовое захоронение может создать угрозу для экологии.

Также Ирина Олиферук уточнила, что вместе со львицей на завод отвезли еще нескольких умерших животных, но среди них не было обезьян, и призвала не распространять фотографию мертвой львицы.

Напомним, что 27 октября в соцсетях заявили, что кроме мертвого льва на свалке обнаружили аиста, обезьяну и труп еще одного животного.