За людськими мірками їй було 95 років: у зоопарку Рівного пояснили, як труп левиці опинився на смітнику

Разом із левицею на завод відвезли ще кількох померлих тварин, але серед них не було мавп, як повідомляли в соцмережах.

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Рівненський зоопарк має договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин, тому не міг самотужки поховати тварину, бо не має на це відповідного дозволу. Про це "Суспільному" розповіла заступниця директора Ірина Оліферук.

Як вона розповіла, левиця померла минулого тижня в зоопарку. Їй було 20 років.

"Довше леви не живуть. За людськими мірками, їй було 95 років. Вона тихо помирала в нас на очах, і зараз важко дивитися на ці всі публікації у соцмережах. Наш водій відвіз левицю на завод, є всі документи, акт розтину. Зараз завод не працює на повну потужність, тож її прийняли і зберігали на полігоні. Це закрита територія, і тому дивно, що хтось зробив таке фото", — пояснила Ірина Оліферук.

За словами заступниці директора зоопарку, іншої можливості утилізувати мертвих тварин в закладу немає, оскільки їхнє масове захоронення може створити загрозу для екології.

Також Ірина Оліферук уточнила, що разом із левицею на завод відвезли ще кількох померлих тварин, але серед них не було мавп, і закликала не поширювати світлину мертвої левиці.

Нагадаємо, що 27 жовтня в соцмережах заявили, що окрім мертвого лева на звалищі виявили лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.