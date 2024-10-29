В ривненском зоопарке объяснили путаницу со львом и львицей на свалке

В зоопарке говорят, что львице было 20 лет, и последние полгода она стала мало активной и умерла от старости.

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В Ривненском зоопарке расстроены негативными комментариями и обвинениями в адрес заведения из-за смерти львицы, труп которой обнаружили на свалке. В частности, со слухами, что тело, которое обнаружили на свалке, принадлежит льву, а не львице. Как так получилось, объяснили на странице зоопарка в фейсбуке.

Отмечается, что самка льва африканского "Дина" поступила в Ровенский зоопарк из Каунасского зоологического парка в 2009 году уже взрослой, 23 октября 2024 года умерла в возрасте 20 лет из-за физиологического старения.

"Что касается львов, то 20 лет очень почтенный возраст и мало львов доживают до него. Последние полгода она стала мало активной, постепенно терялся аппетит и, соответственно, уменьшалась масса тела. Работники зоопарка прилагали много усилий, чтобы поддержать стареющий организм медикаментозно и дать возможность ей в покое дожить свой век", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сети заявили, что львица на свалке — не львица, а лев, из-за гривы на фото. В Ровенском зоопарке говорят, что у старых самок львов иногда встречается гормональный сбой с повышением уровня тестостерона, что приводит к появлению у них гривы.

"Именно поэтому наша "Дина" имела гриву, которая начала появляться у нее в последние два года ее жизни", — сообщили в заведении.

В зоопарке заявили, что погибших животных после проведения патологоанатомического вскрытия направляют на специальные перерабатывающие заводы для дальнейшей утилизации. В Ровенской области работает Костопольский филиал Государственного предприятия "УКРВЕТСАНЗАВОД", с которым зоопарк имеет договор на проведение утилизации.

"Согласно этой процедуре, 24 октября 2024 года (на что есть все подтверждающие документы), биологический материал был доставлен на Костопольский филиал Государственного предприятия "УКРВЕТСАНЗАВОД" транспортом зоопарка, где работники завода провели выгрузку", — сообщили в зоопарке.

Напомним, что 27 октября в соцсетях заявили, что кроме мертвого льва на свалке обнаружили аиста, обезьяну и труп еще одного животного.