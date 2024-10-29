У рівненському зоопарку пояснили плутанину з левом і левицею на смітнику

У зоопарку кажуть, що левиці було 20 років, і останні пів року вона стала мало активною і померла від старості.

Related video

У Рівненському зоопарку засмучені негативними коментарями та звинуваченнями на адресу закладу через смерть левиці, труп якої виявили на смітнику. Зокрема, з чутками, що тіло, яке виявили на сміттєзвалищі, належить леву, а не левиці. Як так вийшло, пояснили на сторінці зоопарку у фейсбуку.

Зазначається, що самиця лева африканського "Діна" надійшла до Рівненського зоопарку із Каунаського зоологічного парку в 2009 році вже дорослою, 23 жовтня 2024 року померла у віці 20 років через фізіологічне старіння.

"Що стосується левів, то 20 років є дуже поважний вік і мало левів доживають до нього. Останні пів року вона стала мало активною, поступово втрачався апетит і, відповідно, зменшувалась маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати старіючий організм медикаментозно та дати можливість їй в спокої дожити свого віку", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в мережі заявили, що левиця на смітнику — не левиця, а лев, через гриву на фото. В Рівненському зоопарку кажуть, що у старих самок левів іноді зустрічається гормональний збій з підвищенням рівня тестостерону, що призводить до появи в них гриви.

"Саме тому наша "Діна" мала гриву, яка почала з’являтися в неї в останні два роки її життя", — повідомили у закладі.

В зоопарку заявили, що загиблих тварин після проведення патологоанатомічного розтину направляють на спеціальні переробні заводи для подальшої утилізації. В Рівненській області працює Костопільська філія Державного підприємства "УКРВЕТСАНЗАВОД", з яким зоопарк має договір на проведення утилізації.

"Згідно цієї процедури, 24 жовтня 2024 року (на що є всі підтверджуючі документи), біологічний матеріал був доставлений на Костопільську філію Державного підприємства "УКРВЕТСАНЗАВОД" транспортом зоопарку, де працівники заводу провели вивантаження", — повідомили в зоопарку.

Нагадаємо, що 27 жовтня в соцмережах заявили, що окрім мертвого лева на звалищі виявили лелеку, мавпу і труп ще однієї тварини.