Смерть лева з Рівненського зоопарку: екоінспекція оштрафувала директора на 700 грн (фото)

Держекоінспекція на третій день після інциденту відреагувала на тушу лева з Рівненського зоопарку, яку знайшли на сміттєзвалищі. Директор зоопарку сплатив штраф за те, що не повідомив про загибель тварини.

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На Рівненський зоопарк поскаржились зоозахисники, які повідомили про смерть лева та появу туші на звалищі неподалік. Інспектори з охорони навколишнього середовища перевірили зоопарк та звалище і виписали штраф в 700 грн директору. Про деталі покарання директора Рівненського зоопарку пресслужба Державної екологічної інспекції Поліського округу написала на сторінці Facebook.

Допис Держекоінспекції опублікували вдень 31 жовтня. У тексті вказано, що на державному порталі "Екозагроза" з'явилась скарга зоозахисників з Громадської організації "ЮАЕНІМАЛС" на можливі порушення закону, які могли статись у Рівненському зоопарку. 30 жовтня інспектори завітали в заклад та перевірили, чи дотримуються там вимог щодо утримання тварин в неволі. Наступного дня вони відвідали територію Костопільської філії ДП "Укрветсанзавод" у селі Лісопіль Рівненської області — на полігоні цього заводу у жовтні 2024 року відшукали туші мертвих тварин, серед них — левиці "Діни". Пресслужба повідомила, що, серед іншого, встановили, що в зоопарку дійсно утримують левів.

Рівненський зоопарк - інспектор показав живу левицю Фото: Facebook Рівненський зоопарк - перевірка закладу інспекторами з екології Фото: Facebook

Держекоінспекція Поліського округу встановила, що у Рівненському зоопарку порушили п. 4.6 "Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах". У цьому пункті вказано, що директор закладу протягом 10 днів мав повідомити відповідні органи про смерть тварин, а він це чомусь не зробив. За таке порушення директора оштрафували за ст. 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф він вже сплатив, запевнили інспектори — усі 765 грн. Зауважмо, максимальне покарання посадовій особі за вказане порушення — це 1 275 грн, мінімальне — 255 грн.

Рівненський зоопарк - який пункт Порядку утримання тварин порушив директор Фото: Скриншот Рівненський зоопарк - за якою статтею КУаАП покарали директора Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Рівненського зоопарку поки що не коментували штраф, який отримав директор.

Рівненський зоопарк та смерть лева — деталі

Зазначимо, 27 жовтня Фокус писав про інцидент, який стався з левом Рівненського зоопарку. Історія почалась з того, що на території Костопільского заводу місцеві жителі побачили туші мертвих тварин — лелеки, мавпи, лева. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, щоб з'ясувати, як туші опинились на сміттєзвалищі. З'ясувалось, що вони туди потрапили з зоопарку в Рівному. Крім того, лев виявився левицею Діною. Пояснення з'явилось на сторінці Facebook закладу, в якому вона утримувалась. Левиці було 20 років і для таких тварин це досить поважний вік, ішлося у дописі. Через старість у левиці відбувся гормональний збій і в неї виросла грива, як у самця. Саме через це самицю Діну на звалищі спершу переплутали з самцем лева.

Нагадуємо, у липні стало відомо про смерть гімалайського ведмедя "Ямполя", якого під час війни вивезли з України в Шотландію.