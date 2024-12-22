В зоопарку Одеси леопард напав на людину: в поліції кажуть про "порушення правил безпеки"

Тварина кинулася на працівника звіринця, який прийшов прибрати у вольєрі. Правоохоронцям довелося застосувати вогнепальну зброю.

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За фактом нападу леопарда на працівника одеського зоопарку та знешкодженням тварини правоохоронцями розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в управлінні Національної поліції в Одеській області.

Там зазначили, що подію кваліфіковано як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

В поліції додали, що леопард напав на працівника, який прийшов прибирати у вольєрі. На допомогу пораненому кинувся ще один співробітник, і обидва чоловіки опинилися за загорожею разом із твариною. Щоби врятувати людей і не допустити втечі в місто тварини, поліцейські використали вогнепальну зброю та знешкодили леопарда.

"Пораненого чоловіка з ранами та множинними укусами госпіталізували, він у важкому стані. Другий працівник зоопарку не постраждав. Встановлюються всі обставини події. Триває слідство", — додали правоохоронці.

Напад леопарда в зоопарку Одеси: що відомо

Відомо, що інцидент стався у суботу, 21 грудня. На нього відреагували в міській раді. Там розповіли, що поранений співробітник доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Директор одеського зоопарку Ігор Бєляков додав, що робітника з догляду за тваринами поранив леопард через порушення особою техніки безпеки. Наразі сам працівник знаходиться в лікарні.

"Так сталось, що леопард опинився за межами вольєра, за межами зоопарку. Наші спроби його приспати, всі наші намагання результату не дали й виникла ситуація, коли леопард міг в будь-яку секунду опинитись взагалі за межами зоопарку. Це становило надзвичайно велику загрозу для життя та здоров'я людей. Тому поліція ліквідувала леопарда. Іншого ніякого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди", — розповів він.

Заяву до поліції з вимогою розслідувати інцидент та повідомити всі обставини написала зоозахисна організація UAnimals. Там хочуть з'ясувати, чи дотримуються в зоопарку всіх заходів безпеки, чому до тварини не застосували транквілізатори й не занурили леопарда в сон.

"Також зі світлин, які оприлюднила поліція, юристки UAnimals припускають, що в Одеському зоопарку порушують норми утримання тварин. Площа вольєра в леопарда мала б становити щонайменше 100 квадратних метрів, а висота — 4. До того ж усі котячі потребують басейну у вольєрі — про це чітко говорить Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах", — додали в UAnimals.

Організація також звернулась до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Державної екологічної інспекції України з проханням перевірити умови утримання всіх тварин у зоопарку і скласти протокол за частиною 3 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Одеській області із зоопарку втік бабуїн. Він оселився в одному з місцевих дворів.

Раніше, в жовтні на території заводу в Костополі на Рівненщині, правоохоронці виявили тіло мертвого лева. За попередніми даними, тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.