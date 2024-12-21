У Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: людина в реанімації, хижака застрелили (фото)

Леопард напав на співробітника одеського зоопарка. Поліції довелся знешкодити хижака.

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У суботу, 21 грудня, близько 10 години ранку леопард напав на працівника одеського зоопарку, коли той прибирав у вольєрі тварини. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Коли правоохоронці прибули на місце події, про яку повідомив директор зоопарку, виявили у вольєрі ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому й також опинився в пастці.

Аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину, — йдеться у повідомленні.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні, у нього множинні рани голови, шиї та кінцівок. Правову кваліфікацію події нададуть згодом.

Міська рада Одеси інформує, що пораненому надається вся необхідна медична допомога.

Місцевий Telegram-канал "Ху***я Одеса" писав, що леопард зніс скальп працівнику, який годував хижака, покусав шию та вирвався на волю.

Водночас Telegram-канал "Новости Одесса" спростовує інформацію, що тварина втекла.

Видання "Думская" доповнює, що співробітникам ДСНС довелося за допомогою гідравлічного інструменту вирізати частину клітки, оскільки тварина не випускала поранену людину.

Нагадаємо, у листопаді із зоопарку в Ізмаїлі Одеської області втік бабуїн та оселився в одному з дворів місцевих жителів.

У липні, як писав Фокус, стало відомо про смерть гімалайського ведмедя "Ямполя", якого під час війни вивезли з України в Шотландію.