В Одессе леопард напал на сотрудника зоопарка: человек в реанимации, хищника застрелили (фото)

Леопард напал на сотрудника одесского зоопарка. Полиции пришлось обезвредить хищника.

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В субботу, 21 декабря, около 10 часов утра леопард напал на работника одесского зоопарка, когда тот убирал в вольере животного. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, о котором сообщил директор зоопарка, обнаружили в вольере еще одного работника, который пытался помочь раненому и также оказался в ловушке.

Чтобы спасти жизни людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное, — говорится в сообщении.

Раненого мужчину доставили в больницу, у него множественные раны головы, шеи и конечностей. Правовую квалификацию события предоставят позже.

Городской совет Одессы информирует, что раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Местный Telegram-канал "Ху***я Одесса" писал, что леопард снес скальп работнику, который кормил хищника, покусал шею и вырвался на волю.

В то же время Telegram-канал "Новости Одесса" опровергает информацию, что животное сбежало.

Издание "Думская" дополняет, что сотрудникам ГСЧС пришлось с помощью гидравлического инструмента вырезать часть клетки, поскольку животное не выпускало раненого человека.

Напомним, в ноябре из зоопарка в Измаиле Одесской области сбежал бабуин и поселился в одном из дворов местных жителей.

В июле, как писал Фокус, стало известно о смерти гималайского медведя "Ямполя", которого во время войны вывезли из Украины в Шотландию.