Леопард підірвався на міні після війни Вірменії та Азербайджану, але вижив і на 3 лапах подолав 322 км

Леопард на ім'я Арен подолав майже 322 кілометри з Вірменії до сусідньої Грузії, незважаючи на те, що мав лише три лапи.

Представник зникаючого виду леопардів втратив частину передньої лапи через підрив на міні, що лишилися пілс війни на Кавказі. Але травмована тварина здійснив унікальну подорож, пише The New York Times.

За інформацією видання, від 30 жовтня, леопард на ім'я Арен подолав майже 322 кілометри через гори південної Вірменії до сусідньої Грузії у 2025 році. Незважаючи на травму, дорослому самцю вдалося подолати гірську місцевість і глибокі ущелини, перш ніж камера зафіксувала його прибуття до Грузії.

Арен роками жив у гірському регіоні біля кордону Вірменії з Азербайджаном, де міни, залишені після десятиліть конфлікту, продовжують становити небезпеку. У якийсь момент він втратив частину передньої лівої лапи бо наступив на міну. Після цього він помітно кульгав.

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Але травма не завадила йому вижити в дикій природі. Дослідники з'ясували, що Арен адаптував свої мисливські здібності, роблячи ставку на засідку на здобич, а не на переслідування, як це зазвичай роблять інші леопарди.

Леопард вперше потрапив до уваги місцевих захисників природи після того, як мешканці почали повідомляти про спостереження за цими тваринами, що знаходяться під загрозою зникнення, приблизно у 2017 році. Арус Нерсісян, директорка Фонду охорони навколишнього середовища Арпи, розповіла , що її організація встановила камери спостереження на території та невдовзі зрозуміла, що там мешкає більше леопардів, аніж очікувалося.

У 2019 році рейнджер Самвел Карапетян зустрів леопарда поблизу історичного села Арені, йдучи за слідами лап через вузьку ущелину.

Три місяці по тому камера спостереження зафіксувала того самого леопарда, якого ідентифікували за характерним візерунком плям на шерсті. Відеозапис показав, що у леопарда, якого пізніше назвали Ареном, відсутня частина ноги.

Потім Арен продовжував з'являтися в кадрах у Вірменії, зокрема у 2022 році, перш ніж через три роки перетнув кордон та потрапив до Грузії. Дослідники вважають, що він, можливо, шукав нову територію, бо кількість леопардів на півдні Вірменії поступово зростала.

Його подорож важлива, бо кавказькі леопарди колись були майже повністю знищені у Вірменії після десятиліть полювання. Сьогодні дослідники підрахували, що там може жити від восьми до десяти особин.

Хоча Арена не помічали з моменту його появи в Грузії у 2025 році, дослідники продовжують документувати інших леопардів у Вірменії, зокрема нового самця, сфотографованого камерами стежок у жовтні 2026 року.

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