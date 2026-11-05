Древнейший пейзаж эпохи Возрождения продают за баснословную сумму: чем уникальна эта картина (фото)

Картина Альбрехта Альтдорфера (ок. 1480–1538) под названием "Пейзаж с пешеходным мостом" впервые за 70 лет появилась на аукционе. В течение всего этого времени судьба картины оставалась неизвестной, пока не было объявлено о выставлении её на торги.

Работа европейского художника, которую считают первым пейзажем, написанным маслом, будет представлена в открытой экспозиции до 9 декабря, а затем будет продана на аукционе Sotheby's. Об этом говорится в материале The Guardian.

Сопредседатель международного отдела антиквариата аукционного дома Джордж Гордон заявил, что эта работа является "одной из самых захватывающих находок, которые только можно представить в нашей отрасли". Сама работа размером 23 на 20 см изображает густой лес с радугой за деревьями и отдаленным уступом справа под облачным небом.

Сама работа немецкого мастера не выставлялась публично уже 70 лет, поскольку хранится в частной швейцарской коллекции. По предварительным оценкам, произведения Альтдорфера впервые будут выставлены на аукцион с 1980 года, а, по оценкам специалистов, пейзаж мастера уже оценивается от 3 до 5 млн фунтов стерлингов.

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Картина художника впервые была представлена публике спустя 70 лет Фото: Sothebyʼs

"Картина воспринимается столь же современной и непосредственной, как и для тех, кто видел её, когда она была впервые написана. Эта работа, выполненная маслом на пергамене, выходит за рамки каких-либо категорий", — сказал представитель Sotheby's.

Немецкий художник эпохи Северного Возрождения родился около 1480 года. Его первыми работами были чёрно-белые рисунки и гравюры, а после путешествий по Альпам он начал рисовать пейзажи с 1511 года.

Альтдорфер получал заказы от королевской семьи, в частности один на картину "Битва при Александрии в Иссусе", написанную в 1529 году для герцога Вильгельма IV Баварского. С 1513 года он служил императору Максимилиану I в Инсбруке, но во время Реформации вернулся в Регенсбург, где и скончался в 1538 году.

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