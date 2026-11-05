Найдавніший пейзаж часів Відродження продають за шалену суму: чим унікальна ця картина (фото)

Робота Альбрехта Альтдорфера (бл.1480-1538) під назвою "Пейзаж із пішохідним мостом" уперше опинилася на аукціоні за 70 років. Протягом цього часу доля картини була невідомою, допоки не було оголошення про виставлення на торги.

Робота європейського художника, яку вважають першим олійним пейзажем, буде перебувати у відкритій експозиції до 9 грудня, а потім — буде продана на акуціоні Sotheby's. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Cпівголова міжнародного відділу старожитностей аукційного дому Джордж Гордон сказав, що ця робота є "однією з найзахопливіших відкриттів, які можна уявити в нашій галузі". Сама робота розміром 23 на 20 см виглядає як густо вкритий лісом із веселкою за деревами та далеким виступом праворуч під хмарним небом.

Саму роботу німецького майстра не показували публічно вже 70 років, оскільки зберігається у приватній швейцарській колекції. За попередніми оцінками, твори Альтдорфера вперше будуть продаватися на аукціоні з 1980 року, а за оцінками фахівців пейзаж майстра вже оцінюють від £3 до £5 млн.

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Картина художника вперше побачила світ за 70 років Фото: Sothebyʼs

"Картина відчувається такою ж сучасною і безпосередньою, як і для тих, хто її бачив, коли її вперше написали. Ця робота, написана олією на пергаменті, виходить за межі категоризації", — сказав представник Sotheby's.

Німецький художник часів Північного Відродження народився близько 1480 року. Найпершими роботами були чорно-білі малюнки та гравюри, а після подорожей Альпами німець почав малювати пейзажі з 1511 року.

Альтдорфер отримував замовлення від королівської родини, зокрема один для "Битви при Олександрі в Іссусі", який був написаний у 1529 році для герцога Вільгельма IV Баварського. З 1513 року він служив імператору Максиміліану I в Інсбруку, але під час Реформації повернувся до Регенсбурга, де й помер у 1538 році.

Раніше Фокус розповідав про те, як картину Густава Клімта пустять з молотка за шалену ціну. Робота під назвою "Літцльбергкеллер" вперше опиниться на аукціоні після багаторічного перебування в приватній колекції.

Згодом стало відомо про творчість японського класика Кацушіки Хокусая. Він став передвісником культовості слова "манга", зображав усі деталі повсякденності життя його співвітчизників і показував глибинну та темну натуру природу людини.