Автор знаменитого "Поцілунку": картину Густава Клімта пустять з молотка за шалену ціну (фото)

Робота австрійського художника Густава Клімта (1862-1918) під назвою "Літцльбергкеллер" вперше опиниться на аукціоні після багаторічного перебування в приватній колекції. Фахівці говорять, що вартість картини під час торгів може перевершити всі очікування.

За попередніми оцінками, ціна за полотно відомого художника може досягти позначки від 60 до 80 млн доларів США (2,72-3,62 млрд грн). Про це повідомляє Art News.

ЗМІ пише, що картина буде представлена для громадськості на публічних торгах 17 листопада в США на аукціоні Christie's. Перед тим, як полотно знову побачить світ і знову змінить власника, ця робота Клімта перебувала в приватній колекції.

Картина "Літцльбергкеллер" може стати новим рекордсменом за вартістю серед полотен Клімта на прийдешньому аукціоні Фото: Christieʼs

У травні 1997 році за це полотно попередній власник заплатив понад $14,7 млн за тодішнім курсом (з урахуванням інфляції нинішня вартість дорівнює понад 1,4 млрд грн). Журналісти пишуть, що робота "Літцльбергкеллер" була створена художником між 1915 та 1916 роками, адже митець часто проводив літні канікули на березі озера Аттерзее.

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"Саме під час літніх канікул у Літцльберзі, на березі озера Аттерзе, художник розвинув глибокий зв'язок із природою", — вказує мистецтвознавиця Сара Бельмонт.

ЗМІ пишуть, що наразі найбільший рекорд на аукціоні за картини Клімта становить $236,4 млн. В листопаді 2025 року в Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку таку ціну було заплачено за його портрет Елізабет Ледерер (1914−16).

"Портрет Елізабет Ледерер" нині є найдорожчою картиною Густава Клімта Фото: Christieʼs

Раніше Фокус повідомляв про культову картину "Поцілунок" та її сенси. У популярній картині Ґустава Клімта "Поцілунок" показано глибинну та постійну близькість, консультації Фрейда і союз двох творців.

Згодом стало відомо, що загублену картину Клімта виставили на аукціон. Йдеться про "Портрет фройляйн Лізер", оціночна вартість якого становить від 30 до 50 мільйонів євро.