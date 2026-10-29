Автор знаменитой картины "Поцелуй": полотно Густава Климта выставят на аукцион за баснословную сумму

Картина австрийского художника Густава Климта (1862–1918) под названием "Литцльбергкеллер" впервые появится на аукционе после многолетнего пребывания в частной коллекции. Эксперты отмечают, что стоимость картины во время торгов может превзойти все ожидания.

По предварительным оценкам, цена на картину известного художника может достичь от 60 до 80 млн долларов США (2,72–3,62 млрд грн). Об этом сообщает Art News.

В СМИ сообщается, что картина будет представлена публике на открытых торгах 17 ноября в США на аукционе Christie's. До того, как полотно вновь увидит свет и снова сменит владельца, эта работа Климта находилась в частной коллекции.

Картина "Литцльбергкеллер" может стать новым рекордсменом по стоимости среди полотен Климта на предстоящем аукционе Фото: Christieʼs

В мае 1997 года предыдущий владелец заплатил за эту картину более 14,7 млн долларов по курсу того времени (с учётом инфляции нынешняя стоимость составляет более 1,4 млрд гривен). Журналисты пишут, что картина "Литцльбергкеллер" была создана художником в период с 1915 по 1916 год, поскольку он часто проводил летние каникулы на берегу озера Аттерзее.

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"Именно во время летних каникул в Литцльберге, на берегу озера Аттерзе, художник обрёл глубокую связь с природой", — отмечает искусствовед Сара Бельмонт.

СМИ сообщают, что на данный момент рекордная сумма, уплаченная на аукционе за картины Климта, составляет 236,4 млн долларов. В ноябре 2025 года в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's была уплачена такая сумма за его портрет Элизабет Ледерер (1914–1916).

"Портрет Элизабет Ледерер" в настоящее время является самой дорогой картиной Густава Климта Фото: Christieʼs

Ранее Фокус рассказывал о культовой картине "Поцелуй" и её смыслах. В популярной картине Густава Климта "Поцелуй" изображена глубокая и неизменная близость, идеи Фрейда и союз двух творцов.

Впоследствии стало известно, что пропавшую картину Климта выставили на аукцион. Речь идет о "Портрете фройляйн Лизер", оценочная стоимость которого составляет от 30 до 50 миллионов евро.