В Вене на аукционе продадут картину Густава Климта, которая считалась утерянной уже 100 лет

Согласно Вашингтонскому консенсусу — международному договору о возвращении украденных нацистами произведений искусства — картина будет продана и от имени сегодняшних собственников, и от имени правонаследователей семьи Лизер.

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Один из аукционных домов австрийской столицы 24 апреля выставил на аукцион неоконченную работу известного австрийского художника-модерниста Густава Климта, которая 100 лет считалась утерянной. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Речь идет о "Портрете фройляйн Лизер", оценочная стоимость которого составляет от 30 до 50 миллионов евро. Картина находилась в частной коллекции у наследников прежних владельцев, причем они утверждают, что картину никогда не прятали, а просто ее не выставляли и о ней не говорили.

"Возможно, предыдущий владелец не знал, какой художник создал картину, поскольку она не подписана", — предполагают специалисты аукционного дома.

Размер картины 140 на 80 сантиметров, и она была известна экспертам лишь по черно-белой фотографии, о чем говорилось в каталогах произведения художника. Однако теперь, после проведения специальной экспертизы, искусствоведы смогли установить подлинность картины и убеждены, что она принадлежит кисти знаменитого Густава Климта.

Что известно о "Портрете фройляйн Лизер"

Картина написана Климтом в последний творческий период художника, который скончался от инсульта в 1918 году. Эксперты считают, что Климт считал картину незавершенной, поэтому и не подписал ее.

Заказала этот портрет семья промышленников Лизер, живших в то время в Вене. Они относились к городской элите, были богаты, однако после аннексии Австрии Германией в 1938 года подверглись гонениям из-за еврейского происхождения.

Судьба картины была неизвестна примерно с 1925 года, вместе с тем оказалось, что она принадлежала семье нынешних владельцев еще с 1960-х годов. Поэтому согласно международному договору о возвращении украденных нацистами произведений искусства наследникам — так называемому Вашингтонскому консенсусу, картина будет продана и от имени сегодняшних собственников, и от имени правонаследователей семьи Лизер.

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