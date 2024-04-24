У Відні на аукціоні продадуть картину Густава Клімта, яку вважали загубленою вже 100 років

Згідно з Вашингтонським консенсусом — міжнародним договором про повернення вкрадених нацистами творів мистецтва — картину буде продано і від імені сьогоднішніх власників, і від імені правонаступників сім'ї Лізер.

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Один з аукціонних будинків австрійської столиці 24 квітня виставив на аукціон незакінчену роботу відомого австрійського художника-модерніста Густава Клімта, яку 100 років вважали загубленою. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Йдеться про "Портрет фройляйн Лізер", оціночна вартість якого становить від 30 до 50 мільйонів євро. Картина перебувала в приватній колекції у спадкоємців колишніх власників, причому вони стверджують, що картину ніколи не ховали, а просто її не виставляли і про неї не говорили.

"Можливо, попередній власник не знав, який художник створив картину, оскільки вона не підписана", — припускають фахівці аукціонного дому.

Розмір картини 140 на 80 сантиметрів, і вона була відома експертам лише за чорно-білою фотографією, про що йшлося в каталогах творів художника. Однак тепер, після проведення спеціальної експертизи, мистецтвознавці змогли встановити автентичність картини і переконані, що вона належить пензлю знаменитого Густава Клімта.

Що відомо про "Портрет фройляйн Лізер"

Картина написана Клімтом в останній творчий період художника, який помер від інсульту 1918 року. Експерти вважають, що Клімт вважав картину незавершеною, тому й не підписав її.

Замовила цей портрет сім'я промисловців Лізерів, які жили на той час у Відні. Вони належали до міської еліти, були заможні, проте після анексії Австрії Німеччиною 1938 року зазнали переслідувань через єврейське походження.

Доля картини була невідома приблизно з 1925 року, водночас виявилося, що вона належала родині нинішніх власників ще з 1960-х років. Тож згідно з міжнародним договором про повернення вкрадених нацистами творів мистецтва спадкоємцям — так званим Вашингтонським консенсусом, картину буде продано і від імені нинішніх власників, і від імені правонаступників родини Лізер.

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